Fortsetzung der Aufholjagd? Ice Tigers müssen nach Köln

Das Jiranek-Team will im Haifischbecken bestehen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Schon so oft träumte man bei den Thomas Sabo Ice Tigers in dieser Saison von der ersehnten Aufholjagd. Nach vereinzelten starken Auftritten folgten dann aber immer Stimmungsdämpfer. Diesmal soll alles anders werden. Bei kriselnden Haien aus Köln will das Jiranek-Team den nächsten Schritt machen. Was dabei wichtig wird, erklärt NZ-Sportredaktuer Florian Jennemann im Bandencheck.

Bilderstrecke zum Thema Bandencheck: Das wird für die Ice Tigers in Köln wichtig Ungewohnt euphorisiert reisen die Ice Tigers in die Domstadt nach Köln. Das 5:1 gegen die Grizzlys aus Wolfsburg vom vergangenen Sonntag soll der Startschuss für die Aufholjagd in der DEL sein. Was für das Jiranek-Team dabei wichtig wird, zeigt der Bandencheck.



Florian Jennemann