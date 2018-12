Fortuna landet Big Point - Ribery macht Kovac glücklich

Schalke schlägt Stuttgart - Leipzig bezwingt Bremen - vor 1 Stunde

FRANKFURT - Der FC Bayern schlägt in einem intensiven Topspiel die Eintracht aus Frankfurt mit 3:0. Zuvor begegneten sich im Keller mit Hannover und Düsseldorf zwei Konkurrenten des FCN im Abstiegskampf, wo die Fortuna am Ende der glückliche Sieger ist.

Kovac und Kimmich würde es gefallen: Setzt der FCB seine Aufholjagd in Frankfurt fort? © dpa / Sven Hoppe



Kovac und Kimmich würde es gefallen: Setzt der FCB seine Aufholjagd in Frankfurt fort? Foto: dpa / Sven Hoppe



Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 0:3 (0:1)

Der FC Bayern München geht als erster Verfolger von Borussia Dortmund in die Winterpause. Der Titelverteidiger siegte am Samstagabend insbesondere dank zweier Tore von Franck Ribery mit 3:0 (1:0) bei Eintracht Frankfurt und kletterte mit dem fünften Ligasieg in Serie erstmals seit dem neunten Spieltag wieder auf Platz zwei der Tabelle. Der Rückstand auf den BVB beträgt damit nach der Hinrunde sechs Punkte. Ribery war mit seinen Toren in der 35. und 79. Minute wie schon beim 1:0 gegen RB Leipzig der Matchwinner. Außerdem traf Rafinha (89.).

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:0)

Das Hinrunden-Desaster ist für Hannover 96 perfekt. Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit verlor der Tabellenvorletzte am Samstag auch das Kellerduell gegen Fortuna Düsseldorf mit 0:1 (0:0) und geht nun mit nur elf Punkten aus 17 Spielen auf einem Abstiegsplatz in die Winterpause. Der Aufsteiger dagegen feierte durch das Tor des eingewechselten Oliver Fink (90.+2) den dritten Sieg in Serie und geht mit einem komfortablen Vorsprung von sieben Punkten auf Hannover in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga.

Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC 3:1 (2:1)

Dank des überragenden Doppel-Torschützen Kai Havertz kann Bayer Leverkusens umstrittener Trainer Heiko Herrlich nach dem 3:1 (2:1)-Erfolg über Hertha BSC beruhigter in die Weihnachtspause gehen. Nach Kevin Vollands Führungstreffer in der 6. Minute erzielte der 19-jährige Havertz unter Mithilfe von Hertha-Keeper Rune Jarstein das kuriose 2:0 (23.) und krönte seine Leistung mit dem 3:1 (49.). Mit dem siebten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga schloss die Werkself bei 24 Punkten zu den Berlinern auf. Für die Hertha verkürzte Jordan Torunarigha in der 26. Minute auf 1:2.

RB Leipzig - SV Werder Bremen 3:2 (2:0)

Erst ließen sich die Spieler von RB Leipzig minutenlang von den Fans feiern, dann humpelten sie sprichwörtlich auf dem Zahnfleisch in die Kabine, um sich für die Weihnachtsfeier am Abend frisch zu machen. Mit dem 3:2 (2:0)-Erfolg über Werder Bremen überwintern die Sachsen auf Champions-League-Platz vier und können mit den erreichten 31 Punkten nach oben blicken. Werder dagegen hatte mit einer spektakulären Aufholjagd einen 0:2-Rückstand egalisiert, am Ende aber doch noch verloren. Platz zehn zur Winterpause spiegelt die Bremer Berg- und Talfahrt der vergangenen Monate wider. 40.455 Zuschauer erlebten ein gutklassiges, schnelles Duell, bei dem beide Teams auf Sieg spielten. Lukas Klostermann (22.) und Timo Werner (44.) hatten eklatante Abwehrfehler zu einer 2:0-Führung genutzt. Max Kruse gelang der Anschluss (67.), Joshua Sargent (77.) der nicht unverdiente zwischenzeitliche Ausgleich. Dem eingewechselten Bruma (87.) gelang der Leipziger Siegtreffer.

VfB Stuttgart - FC Schalke 04 1:3 (0:1)

Der FC Schalke 04 hat vor der Winterpause den Absturz auf den Abstiegsrelegationsrang vermieden und die Sorgen beim VfB Stuttgart mit Ex-Trainer Markus Weinzierl noch vergrößert. Auswärts setzten sich die Königsblauen am Samstag im brisanten Krisenduell mit 3:1 (1:0) durch. Dank der Treffer von Steven Skrzybski (10. Minute), Salif Sané (70.) und Ahmed Kutucu (78.) feierte der Vizemeister der Vorsaison vor 54.022 Zuschauern ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis zum Hinrunden-Abschluss.

Das Freitagsspiel? Hier gibt's alle Infos!

dpa