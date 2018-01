Fortuna übernimmt wieder die Spitze - Heidenheim siegt

Düsseldorf gewinnt gegen Aue - Sorge um Lautern-Coach Strasser - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Fortuna Düsseldorf ist der neue alte Spitzenreiter in der 2. Bundesliga. Gegen Erzgebirge Aue gewann die Funkel-Elf am Mittwochabend mit 2:1. Ebenfalls erfolgreich war Heidenheim im Heimspiel gegen Braunschweig, in Kaiserslautern hingegen rückte das Sportliche in den Hintergrund.

Fortuna Düsseldorf baut dank eines 2:1-Erfolgs gegen Erzgebirge Aue die Tabellenführung aus. © Marius Becker/dpa



Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue 2:1 (1:0)

Fortuna Düsseldorf hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann am Mittwoch gegen Erzgebirge Aue mit 2:1 und liegt mit 37 Punkten drei Zähler vor den Konkurrenten Holstein Kiel und 1. FC Nürnberg (beide 34), die ihre Heimspiele tags zuvor jeweils nicht gewinnen konnten.

Die seit fünf Auswärtsspielen sieglosen Sachsen fielen auf Rang 14 zurück. Vor 19.617 Zuschauern in der Esprit-Arena erzielten Benito Raman (30.) und Rouwen Hennings (70./Foulelfmeter) die Treffer für die Düsseldorfer, die nun beste Heimmannschaft der Liga sind. Ridge Munsy (62.) traf für Aue.

1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig 2:0 (0:0)

Der 1. FC Heidenheim hat sich durch ein 2:0 über Eintracht Braunschweig vorerst aus der Abstiegs-Region der 2. Fußball-Bundesliga befreien können. Denis Thomalla (48. Minute) und Kolja Pusch (83.) sorgten am Mittwoch vor 10.500 Zuschauern für den siebten Saisonsieg.

Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt kletterte nach dem ersten Zweitliga-Sieg im neunten Anlauf gegen Braunschweig mit jetzt 25 Punkten auf Platz zehn. Die Eintracht dagegen fiel nach der fünften Niederlage auf Platz 15 zurück. Gustav Valsvik mit einem Latten-Kopfball und Hendrick Zuck kurz vor der Pause hatten die größten Gäste-Möglichkeiten.

SV Darmstadt 98 - 1. FC Kaiserslautern

Diese Partie wurde wegen eines medizinischen Notfalls bei Lautern-Trainer Jeff Strasser abgebrochen. Hier finden Sie weitere Informationen.

Holstein Kiel - Union Berlin 2:2 (2:1)

Holstein Kiel hat vorübergehend wieder die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Dem Aufsteiger reichte am Dienstagabend zum Jahresauftakt gegen den 1. FC Union Berlin ein gerechtes 2:2, um zumindest für 24 Stunden auf Platz eins zu klettern. Allerdings warten die Kieler nun wie die Berliner seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Vorübergehend an der Spitze: Am Dienstag holte Kiel gegen Union Berlin einen Punkt, musste die Tabellenführung aber am Mittwoch wieder abgeben. © Axel Heimken/dpa



Tom Weilandt (9. Minute) und Dominick Drexler (19.) brachten die Kieler früh in Führung. Steven Skrzybski (32.) gelang noch vor der Pause das Anschlusstor, Sebastian Polter (85.) glich per Foulelfmeter aus. David Kinsombi hatte zuvor die Rote Karte wegen einer Notbremse gesehen.

FC Ingolstadt - SV Sandhausen 0:0

Der FC Ingolstadt hat bei der Jagd auf die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga zwei wertvolle Punkte eingebüßt. Der Tabellenvierte kam im ersten Punktspiel 2018 am Dienstagabend im Verfolgerduell gegen den SV Sandhausen nicht über ein 0:0 hinaus.

Die Ingolstädter konnten sich im heimischen Sportpark vor 7575 Zuschauern nur wenige Torchancen erspielen. Bei der besten traf Alfredo Morales in der 14. Spielminute den Pfosten. Sandhausen verteidigte kompakt, wurde aber erst spät offensiv gefährlich. In der Schlussphase waren die Gäste dem Sieg sogar etwas näher, aber FCI-Torwart Ørjan Nyland war zweimal nicht zu überwinden.

VfL Bochum - MSV Duisburg 0:2 (0:2)

Der MSV Duisburg ist erfolgreich in die zweite Serie der 2. Fußball-Bundesliga gestartet und hat erstmals den Sprung ins obere Tabellendrittel geschafft. Die seit vier Spielen unbesiegten Duisburger gewannen am Dienstag das 52. West-Derby beim VfL Bochum mit 2:0 und feierten damit den ersten Pflichtspielsieg in Bochum seit fast 19 Jahren.

Die Revierelf hingegen steckt nach der dritten Heimniederlage in der Abstiegszone fest. Vor 17.564 Zuschauern im Bochumer Stadion sicherten Stanislav Iljutcenko (40. Minute) und Kevin Wolze (45.+1) mit ihren jeweils dritten Treffern in Serie den Erfolg.

