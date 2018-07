Mit einem neuen Heimtrikot und bester Aufsteiger-Laune stand am Montag der alljährliche Fototermin für den 1. FC Nürnberg an. Auch wenn noch der ein oder andere Neuzugang nachrücken wird, das Team von Trainer Michael Köllner hat am Valznerweiher eine gute Figur abgegeben. © Sportfoto Zink / JüRa