Franken ganz oben: Die teuersten Trikots der 2. Liga

Bei den Trikotpreisen sprengt ein fränkischer Verein jeden Rahmen - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Der Preisunterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Trikot der 2. Liga beträgt etwas mehr als 30 Euro. Im Vergleich zur 1. Liga fallen die Zweitligisten auch dieses Jahr nicht ab. Wir haben die Trikotpreise des Fußball-Unterhauses in einer Bildergalerie zusammengefasst!

Bilderstrecke zum Thema

Dass die Trikotpreise der ersten und zweiten Liga sich in den letzten Jahren angenähert haben, ist weitreichend bekannt. Auch in diesem Jahr verlangen die Spitzenreiter der Trikot-Tabelle so viel wie die Vertreter im Oberhaus. Platz eins belegt ein Verein der Region. Als Vergleichswerte haben wir ein Trikot in der Größe M mit dem Flock eines Spielernamens herangezogen.