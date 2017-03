Frankenderby: Fürth ist für den Club kein gutes Pflaster

Der letzte Nürnberger Sieg im Ronhof ist bereits 37 Jahre her - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Am Sonntag steht das fränkische Derby an. Im Ronhof. Wer schon einen Nürnberger Derby-Auswärtssieg in Fürth bewusst erlebt hat, nähert sich heute mindestens dem Jungsenioren-Alter. Das letzte Mal liegt endlos lange zurück.

Ein strahlender Herbsttag: Noch unter den alten Pappeln hinter der Gegengerade des Ronhofs gewann der 1.FC Nürnberg am 20. Oktober 1979 ein Derby in Fürth. Zum bisher letzten Mal. Foto: Schmidtpeter / Archiv Fengler



Hannes Baldauf gab sich desillusioniert. "Ich habe den Sieg zwar gefordert, aber mit dieser Mannschaft war er einfach nicht zu erreichen", sagte der Fürther Trainer. Dem muss wohl so gewesen sein, in einer Kolumne mit dem schönen Titel "Das Derby mit Fürther Augen" notiert der Verfasser: "Falls noch jemand aus der Anhängerschaft gezweifelt haben sollte, so brachte das Derby endgültig Klarheit: Die Hoffnungen auf einen Fürther Höhenflug sind dahin" – so nachzulesen in dieser Zeitung am 22. Oktober 1979.

Der 1. FC Nürnberg hatte gerade mit 4:1 bei der Spielvereinigung Fürth im Ronhof gewonnen, am Ende sogar zu knapp, wie Nürnbergs knorriger Trainer Robert "Zapf" Gebhard, der nebenbei das Wirtshaus "Zum Hippel" an der Kleinweidenmühle betrieb, monierte. "Viele Chancen wurden durch Überheblichkeit ausgelassen", rügte der vormalige Nürnberger Meisterspieler.

Das letzte Mal ohne Greuther

Gut 23.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion hatten am herrlichen Herbsttag des 20. Oktober ein höchst einseitiges Franken-Derby gesehen, in dem Fürth durch seinen legendären Passauer Stürmer Edi Kirschner zwar das 1:0 vorlegte, dann aber unterging, weil "zu Nürnbergs sprichwörtlicher Kampfkraft spielerische Elemente hinzukamen", wie der Chronist festhält.

Die Rückkehr des Derbys in den Ronhof nach fast einem Vierteljahrhundert: Nürnbergs Stephan Kießling trifft 2004 zum 2:2-Endstand. Foto: Hans-Joachim Winckler



Norbert Schlegel, Herbert Heidenreich, Klaus Täuber und dem überragenden Reini Hintermaier glückten die Tore, Nürnberg rückte auf Rang vier der 2. Bundesliga Süd vor. Am Ende der Saison gelang der zweite Aufstieg in die Bundesliga – dass es der historisch letzte Nürnberger Derby-Sieg über die Spielvereinigung Fürth (ohne ein Greuther im Namen) im Ronhof gewesen sein sollte, konnte damals natürlich niemand ahnen. Und tatsächlich ist es bis heute auch: der bisher letzte Nürnberger Derby-Auswärtssieg überhaupt.

In der Bilanz steht zwar noch ein Auswärts-1:0 über Fürth am 6. Oktober 1997, der einzige Auswärtssieg, den der Club bisher gegen die neue Spielvereinigung Greuther Fürth feiern durfte. Aber jubelnde Nürnberger sah man damals im Frankenstadion, es war nur formal ein Auswärtsspiel: Nach der Fusion mit dem TSV Vestenbergsgreuth 1996 trug das Kleeblatt seine ersten fünf Derby-Heimspiele (eines in der Regionalliga, drei in der 2. Liga, eines im Pokal) "aus wirtschaftlichen Zwängen" (wie Vereinspräsident Helmut Hack jeweils händeringend um Verständnis warb) allesamt in Nürnberg aus.

Tatsächlich wartet Nürnberg, bevor man sich am Sonntag in der Kleeblattstadt wiedersieht, damit seit über 37 Jahren auf einen Sieg über Fürth im Ronhof, in den das Derby erst am 7. März 2004 zurückkehrte – nach fast einem Vierteljahrhundert, genau nach 23 Jahren und zehn Monaten. Denn jenem berauschenden 4:1 vom Oktober 1979 war dort nur noch ein Bruderkampf gefolgt, in der ersten DFB-Pokalrunde am 30. August 1980, nur 11.553 Zuschauer sahen ein 1:1 nach Verlängerung, das die fränkische Mundart-Lyrikerin Erika Jahreis als "ein Gedicht" besang.

Erst am 31. August 1996 sah man sich wieder, wieder im DFB-Pokal. Fürth, erstmals mit dem "Greuther" im Namen zu einem Derby angetreten, besiegte den Club in der 2. Runde mit 2:1, es war vor der Rekordkulisse von 44.181 Zuschauern (mehr sahen nie ein Pokalspiel zwischen Drittligisten) das erste Fürther Heimspiel im Nürnberger Stadion – gefolgt vom Regionalliga-Punktspiel im Oktober und dem nächsten Fürther Sieg; erst das Rückspiel gewann dann der Club.

Der historische Nürnberger Abstieg in die Drittklassigkeit hatte immerhin das Derby belebt, am Ende der Saison stiegen beide gemeinsam auf – und erlebten in jenem März 2004 endlich die Derby-Renaissance im Ronhof. "Wie ein Stück Weihnachten" kam es dem legendären Fürther Vizepräsidenten Edgar Burkart vor, Helmut Hack nannte es "ein Signal an Fans, Trainer und Mannschaft". Es kam an, das ausverkaufte Stadion erlebte ein spektakuläres 2:2, das der junge Nürnberger Stürmer Stefan Kießling seinem Club mit dem späten Ausgleich rettete.

Ein klarer statistischer Favorit

Von den vier folgenden Derbys im Ronhof – darunter die historische Premiere in der Bundesliga im November 2012 (0:0) – gewann das Kleeblatt bei zwei Remis’ zwei. Aus der kompletten Derby-Neuzeit und 21 Spielen resultieren bloß vier Nürnberger Siege, Fürth schaffte neun – und ist am Sonntag klarer statistischer Favorit. Der statistische Außenseiter immerhin könnte seinem Anhang ein mehrheitlich unbekanntes Gefühl schenken: einen Derby-Sieg in Fürth. Nach über 37 Jahren.

