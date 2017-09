Frankenderby live! Die Club Fans feiern den Derbysieg

Nürnberg gewinnt erstmals seit 1979 wieder in Fürth - vor 14 Minuten

FÜRTH - Es ist tatsächlich passiert: Der 1. FC Nürnberg hat erstmals seit 1979 wieder ein Frankenderby in Fürth gewonnen. Die Club-Fans freuen sich am Sonntagnachmittag über einen 3:1 am Ronhof. Wir berichten live vom Geschehen rund um den Ronhof mit unserem Live-Ticker.

Bilderstrecke zum Thema Blick in die Kurven: Die Choreos beim 263. Frankenderby Das Frankenderby hat nicht nur auf dem Feld einiges zu bieten: Die Club- und Kleeblatt-Fans geben auch auf den Rängen alles und zeigen vor Spielbeginn jeweils kreative Choreographien - so auch am Sonntag. Hier sind die Bilder.



Live-Ticker: vah, czi, u.d., alep, ama, apö, loc