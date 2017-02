Frankfurt feiert: Blum bucht der SGE das Halbfinale

Früher Treffer des Ex-Nürnbergers ebnet den Hessen den Pokal-Weg - vor 53 Minuten

FRANKFURT - Die Eintracht steht erstmals seit zehn Jahren wieder im Pokal-Halbfinale. 2007 war Frankfurt dort krachend am 1. FC Nürnberg gescheitert. Im laufenenden Wettbewerb sorgt gegen Bielefeld nun ausgerechnet ein ehemaliger Club-Akteur dafür, dass die Hessen den nächsten Anlauf Richtung Berlin nehmen.

Früher FCN, jetzt Frankfurt: Danny Blum (Archivbild) war der Matchwinner der Eintracht gegen klassentiefere Bielfelder. © Sportfoto Zink



Früher FCN, jetzt Frankfurt: Danny Blum (Archivbild) war der Matchwinner der Eintracht gegen klassentiefere Bielfelder. Foto: Sportfoto Zink



Beim emotionalen Comeback von Marco Russ hat Eintracht Frankfurt seine Negativserie gestoppt und ist dem Traum vom DFB-Pokalfinale dank Danny Blum und Torwart Lukas Hradecky einen Schritt näher gekommen. Das Team von Trainer Niko Kovac bezwang am Dienstagabend im Viertelfinale Zweitligist Arminia Bielefeld nach harten Kampf mit 1:0 (1:0) und steht damit nach zehn Jahren wieder unter den letzten Vier.

Blitzstart beugt Bielefeld

Bei seinem zweiten Startelfeinsatz in dieser Saison erzielte Danny Blum, der vor der Saison noch das Trikot des 1. FC Nürnberg getragen und trotz seltener Spielzeit seinen Vertrag bei der der SGE unlängst verlängert hatte, bereits in der sechsten Minute das entscheidende Tor für die Eintracht, die in der Bundesliga zuletzt drei Spiele in Serie ohne eigenen Treffer verloren hatte.

Russ ist zurück

In der Nachspielzeit kam Russ zu seinem ersten Einsatz nach seiner Krebserkrankung - und wurde von den Fans frenetisch gefeiert. Gegen die mutigen Gäste aus Ostwestfalen musste für die Kovac-Elf immer wieder der reaktionsschnelle Keeper Hradecky retten. Wie zuletzt in der Liga ließ die Eintracht die Souveränität aus der Hinserie vermissen, kam im Gegensatz zu den ersten beiden Runden aber ohne Elfmeterschießen in die nächste Runde. Mit 1:0 hatte man auch 2006 auf dem Weg ins Pokalendspiel, damals im Halbfinale, gegen die Arminia gewonnen. Bielefeld verpasste zwar im Gegensatz zu 2015 den überraschenden Sprung ins Halbfinale, tankte trotz der Niederlage aber Selbstbewusstsein für den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga.

Die Frankfurter Hoffnungen auf eine personelle Entspannung nach den vielen Ausfällen beim 0:2 in der Bundesliga in Berlin erfüllten sich nur bedingt. Zwar waren die gesperrten David Abraham und Omar Mascarell wieder dabei, dafür mussten Bastian Oczipka (Sprunggelenk) und der Ex-Nürnberger Makoto Hasebe (Grippe) kurzfristig passen. Die wichtigste Personalie des Abends spielte sich aber ohnehin zunächst auf der Ersatzbank ab. 285 Tage nach seinem letzten Einsatz für die SGE stand Russ erstmals wieder im Kader - die Fans feierten ihn schon vor dem Anpfiff mit großem Applaus, bei seiner Einwechslung war der Jubel frenetisch.

Hasebes Ersatzmann Mijat Gacinovic (3.) stand gleich im Blickpunkt. Die Arminia hatte Glück, dass Schiedsrichter Felix Zwayer nicht auf Elfmeter entschied, als Torwart Wolfgang Hesl den Frankfurter im Luftkampf umriss. Oczipkas Ersatzmann Taleb Tawatha leitete kurz darauf die Führung ein. Seine Hereingabe landete bei Blum, welcher der Eintracht noch im Sommer in Nürnberger Arbeitskleidung in der Relegation begegnet war. Mit seinem starken linken Fuß schoss der ballgewandte Außenbahnsprinter die Eintracht in Front - es war zugleich das erste Pflichtspieltor des ehemaligen Club-Akteurs.

Die Hausherren spielten wie Kovac gefordert in der Folge ihre technische Überlegenheit aus. Besonders Tawatha agierte über links als Antreiber. Bielefeld kam nur bei groben individuellen Fehlern der Eintracht wie einem schlampigen Befreiungsschlag von Hradecky (5.) oder einem Fehlpass von Hector (20.) zu Möglichkeiten. Der Verteidiger hatte die beste Chance, das Ergebnis zu erhöhen, sein wuchtiger Kopfball (36.) ging über das Tor. Schon kurz vor dem Seitenwechsel agierte die Eintracht umständlich und gewehrte den Gästen plötzlich Räume.

Zurück im Bundesliga-Modus

Und nach der Pause wurde die Arminia auch gefährlich. Hradecky rettete gegen den eingewechselten Andreas Voglsammer (50.). Die Frankfurter Überlegenheit war nun vorbei, Bielefeld mindestens ebenbürtig und auch deutlich aktiver. Immer wieder musste der wachsame Hradecky klären, wie bei einem Schuss von Fabian Klos (80.) und einer Großchance von Christopher Nöthe (85.). Die Eintracht war längst wieder in ihrem schlechten Bundesliga-Modus der vergangenen Wochen, rettete aber den Sieg über die Zeit.

dpa