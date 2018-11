Fränkischer NFL-Profi Nzeocha für All-Star-Spiel nominiert

Nun stimmen die Fans ab, ob es der 28-Jährige zum Pro Bowl schafft - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Seit 2015 ist Mark Nzeocha aus Rothenburg ob der Tauber offiziell Profi in der National Football League. Zunächst verpflichteten ihn die Dallas Cowboys, im September 2017 die legendären San Francisco 49ers. Obwohl sein Team erneut die Playoffs verpassen dürfte, ist der 28-Jährige heuer so erfolgreich wie noch nie. Jetzt könnte es der Defensivspezialist sogar ins All-Star-Game schaffen, den so genannten Pro Bowl.

Blüht in San Francisco noch einmal richtig auf: Mark Nzeocha von den 49ers. © Daniel Shirey/AFP



Am Wochenende waren die San Francisco 49ers spielfrei – und mussten somit tatenlos mit ansehen, wie ihre ohnehin nur noch minimale Playoff-Chance noch etwas schrumpfen sollte. Mit aktuell zwei Siegen und acht Niederlagen steht der traditionsreiche Football-Verein von der Westküste aktuell auf dem letzten Platz der NFC West.

Dabei hatte es heuer durchaus viel versprechend angefangen; am zweiten Spieltag der erste Sieg, danach eine unglückliche Niederlage beim Titelkandidaten in Kansas City. Wesentlich härter traf die 49ers damals die schwere Verletzung ihres Spielmachers Jimmy Garoppolo, der einen Kreuzbandriss erlitt und in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Dabei galt Garoppolo, im Oktober 2017 von den New England Patriots verpflichtet, als großer Hoffnungsträger. Zu fünf Siegen in Folge hatte er die im Vorjahr mit 0:9 gestarteten 49ers auf Anhieb geführt, sechs waren es nach dem letzten Spieltag.

Von Rothenburg über Wyoming in die NFL

Somit hat Mark Nzeocha in der NFL insgesamt erst acht Mal gewonnen, seit er das Trikot der 49ers trägt. Trotzdem wird der 28-Jährige, dessen kleiner Bruder Eric es bei den Tampa Bay Buccaneers immerhin in die Practice Squad, eine Art NFL-nahe Trainingsgruppe, geschafft hat, immer besser. Zwölf Tackles stehen aktuell in seiner persönlichen Saison-Statistik – und damit schon sechs mehr als in seiner bisherigen Karriere.

Zwölf Mal hat er also den jeweiligen Ballträger bereits stoppen und zu Boden ringen können, entweder als Linebacker oder in den so genannten Special Teams, die nur in bestimmten Spielsituationen und daher eher selten zum Einsatz kommen. Trotzdem scheint Mark Nzeocha, der einst bei den Franken Knights in Rothenburg ob der Tauber mit dem American Football angefangen hat und sich später im College-Team der Wyoming Cowboys zum NFL-Profi formen ließ, viele Experten überzeugt zu haben.

Jetzt sind die Fans gefragt

Anders ist seine Nominierung für das Fan-Voting zum alljährlich stattfindenden Pro Bowl nicht zu erklären. Das All-Star-Game 2019 findet am 27. Januar in Orlando statt und damit wie üblich eine Woche vor dem Super Bowl. Das Fan-Voting fließt zu einem Drittel in die Endscheidung ein, die anderen zwei Drittel bilden die Urteile von Spielern und Trainern. 88 NFL-Profis werden letztlich gewählt – Mark Nzeocha wäre der erste Deutsche in einem Pro Bowl.

Wer ihn unterstützen möchte, muss auf der Seite der NFL nur bei "Special Teams" auf "ST" gehen und sein Bild anklicken. Zwischen dem 29. November und 13. Dezember ist die Teilnahme auch auf Twitter möglich: Einfach seinen Namen und den Hashtag #probowlvote eingeben und abschicken, am 12. und 13. Dezember zählt jede Twitter-Stimme sogar doppelt.

Wolfgang Laaß