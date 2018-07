Frauenfußball: Hirschberger coacht die SpVgg

FÜRTH - Nach dem Abstieg aus der Regionalliga ist die Frauenfußballabteilung der SpVgg Greuther Fürth im Umbruch. Neben zahlreichen Spielerwechseln übernimmt ein komplett neues Trainerteam.

Grüppchenbildung will er gleich unterbinden in seinem neuen Team: Peter Hirschberger trainiert jetzt die Kleeblatt-Frauen. © Foto: Andreas Goldmann



Lange hat sich Kevin Schmidt Zeit genommen, um über seine Zukunft bei der SpVgg nachzudenken, ehe er sich entschloss kürzer zu treten und zurück zu seinem Heimatverein SpVgg Erlangen zu wechseln. Die Suche nach einem Nachfolger ging da schon schneller: Künftig steht Peter Hirschberger bei den SpVgg-Damen an der Seitenlinie.

"Harald Schroll hat mich angesprochen und die Aufgabe hat mich gereizt, also habe ich zugesagt", beschreibt der 50-Jährige, wie es zu seinem Wechsel kam. Nach mehreren Stationen im Jugendbereich war Hirschberger zuletzt für die U 16-Juniorinnen des 1. FC Nürnberg verantwortlich.

Über fehlende Arbeit kann er sich bei der SpVgg gerade nicht beklagen, schließlich gilt es eine komplett neue Mannschaft zu formen. Nach elf Abgängen, darunter auch Leistungsträgerinnen wie Anna Buckel und Nadine Lang, waren nur noch zwölf Spielerinnen übrig. Neun Neuzugänge – darunter drei aus dem eigenen Nachwuchs – gilt es zu integrieren und mit ihnen ein neues Team zu formen. "Ich finde es gut, dass nach dem Abstieg ein Wechsel drin ist", sagt Hirschberger, "und ich denke, mit den Mädels, die jetzt hochgekommen sind, und mit den Neuen kann man etwas ganz Gutes zusammenbauen."

Seine Devise lautet: "das Optimale aus den Spielerinnen herauszuholen". Dabei steckt er sich und seiner Mannschaft ehrgeizige Ziele: "Wir haben einen Zwei-Jahres-Plan und das Ziel muss es sein, nach diesen zwei Jahren wieder in der Regionalliga zu stehen."

Nicht hoch und weit

Erreichen will er das mit einer Art von spanischem Fußball. "Es ist mir lieber, schönen und schnellen Fußball zu spielen, als die Bälle einfach hoch und weit nach vorne zu schlagen", skizziert er seine Spielidee. Er weiß aber auch: "Das kann man nicht in zwei, drei Monaten vermitteln, sowas dauert wesentlich länger." Wichtig sei Hirschberger dabei, dass seine Mannschaft neben der geforderten Disziplin auch Spaß hat.

Die Vorbereitung ist mit Vorbereitungsspielen bei Zweitligist SV Weinberg und bei den U 19-Junioren des FSV Stadeln gut angelaufen. So ist sich der neue Coach sicher: "Wenn die Mädels weiter so mitmachen, muss sich das Kleeblatt nicht für seine Frauenabteilung schämen."

Unterstützung bekommt er von Daniela Held, die ihm als neue Co-Trainerin zur Seite stehen wird. In der Vorsaison selbst noch in der Regionalliga am Ball, wechselt die inzwischen 40-Jährige nun in die Coachingzone. "Ich bin froh, dass ich sie habe, weil sie die Mannschaft und das Umfeld kennt", unterstreicht Peter Hirschberger Helds Stellenwert.

Mit ihrer Unterstützung ist es möglich, im Training zwei Gruppen zu bilden, die ständig neu zusammengestellt werden sollen – Hirschbergers Mittel, um Grüppchen-Bildung zu verhindern. Als weiterer Neuzugang auf der Trainerbank stößt Jörg Dickmann zum Team. Er wird künftig das Torwarttraining der Frauenmannschaften bis hinunter zur Jugend übernehmen. Denn auch das ist eines der Ziele von Peter Hirschberger: "Der Frauenfußball beim Kleeblatt ist nicht die erste Mannschaft, sondern da gehört alles zusammen. Von der Frauen-Bayernliga bis zu unserer neu gegründeten U 15."

Das Führungsteam der SpVgg-Frauen ist damit schon gut aufgestellt. Nur auf einer Position ist man bisher nicht fündig geworden: Noch immer sucht das Kleeblatt nach einer Betreuerin für seine Bayernligamannschaft, die das Trainerteam bei der Organisation unterstützen soll.

ZInteressentinnen für den Posten der Betreuerin melden sich bei Harald Schroll, Tel.: (01 60) 98 97 40 90.

