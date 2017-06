Brose Bamberg ist wieder deutscher Basketball-Meister! Die Oberfranken gewannen am Sonntag Spiel drei gegen Oldenburg und feierten damit ihren neunten Meistertitel. Nach der obligatorischen Bierdusche folgte die Übergabe der Trophäe - und spätestens da hielt es in "Freak City" keinen mehr auf den Plätzen. © dpa

