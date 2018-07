Freak City räumt auf: Umbruch in Bamberg in vollem Gange

Zahlreiche Leistungsträger haben den Verein bereits verlassen - vor 58 Minuten

BAMBERG - Nach dem ernüchternden Saisonverlauf und der Niederlage im Kampf um Deutschlands Basketballkrone ist der Umbruch bei Brose Bamberg in vollem Gange. Ein neuer Weg ist eingeschlagen worden, was sich auch an den zahlreichen Abgängen in Freak City bemerkbar macht.

Bilderstrecke zum Thema Ausmisten bei Brose Bamberg: So läuft der Umbruch in Freak City Die Verantwortlichen bei Brose Bamberg arbeiten derzeit unter Hochdruck am Kader für die Ende September beginnende neue Saison 2018/2019. Neu-Coach Ainars Bagatskis will mit einem Mix aus jungen und erfahrenen Akteuren in eine vielversprechende Zukunft starten. Wer kommt, wer geht - Wir geben ihnen einen Überblick.



vah