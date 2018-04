Frisch nach Frankfurt! Bamberg will seine Serie fortsetzen

Oberfranken möchten auch beim Verfolger die Oberhand behalten - vor 1 Stunde

BAMBERG - In dieser Saison lange schwächelnde Bamberger kommen rechtzeitig vor den Playoffs in Fahrt! Gegen Oldenburg feierte Freak City den fünften Bundesliga-Sieg in Folge. In Frankfurt, wo man zwei Plätze hinter sich notierten Skyliners begegnet, möchten die Banchi-Boys das Dutzend voll machen. Von Vorteil wäre das allemal.

Auf nach Frankfurt! Am Sonntag sind Leon Radosevics Bamberger bei Scrubb & Co. gefordert. © Sportfoto Zink / HMI



Auf nach Frankfurt! Am Sonntag sind Leon Radosevics Bamberger bei Scrubb & Co. gefordert. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Das Playoff-Ticket haben die Brose-Jungs dank ihres energischen Endspurts fast schon in der Tasche. Ausruhen ist dennoch nicht angesagt beim ambitionierten Abo-Meister. Im Liga-Betrieb zuletzt wieder erfolgreiche Bamberger streben eine bessere Ausgangsposition für die Postseason an.

Im Bundesliga-Klassement will man mit Schützenhilfe weiter nach oben - oder zumindest keinesfalls erneut nach unten gereicht werden. Folglich würden die Oberfranken, bei denen gegen Oldenburg Augustine Rubit überragte (25 Punkte), auch in Frankfurt nur allzu gern die Oberhand behalten (Sonntag, 17.30 Uhr).

Dass die Aufgabe beim Tabellenachten aus der Bankenmetropole keine leichte wird, ist jedoch ebenfalls klar. Die Skyliners kämpfen beherzt um den Playoff-Pass. Beim Hinspiel in Bamberg, das die Hausherren mit 75:67 für sich entscheiden konnten, machte besonders der agile Tai Webster mit 19 Punkten auf sich aufmerksam. Beim 81:69 jüngst in Bremerhaven wurde Webster, der an Rückenbeschwerden laboriert, geschont. Gegen das Banchi-Team dürfte er jedoch wieder am Ball sein.

Besonderes Augenmerk sollten die Bamberger auch auf Philip Scrubb legen. Der Kanadier ist der Topscorer der Hessen. Er bucht Frankfurt im Schnitt 19,5 Punkte aufs Konto bucht, was Scrubb im Übrigen zum erfolgreichsten Werfer der deutschen Elite-Liga macht. Doch Frankfurt hin oder her: Besinnt sich das zuletzt wieder so erfolgreiche Brose-Ensemble auf seine Stärken, winkt am Sonntag Bambergs sechster Sieg in Serie.

apö