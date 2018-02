Frischer Wind für die Playoffs: Bjorkstrand wird ein Ice Tiger

Däne mit US-amerikanischen Pass kommt vom finnischen Erstligisten aus Kouvola - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Die Thomas Sabo Ice Tigers rüsten sich für die Jagd nach dem Meistertitel. Seine letzte Ausländerlizenz vergab der DEL-Zweite an den Angreifer Patrick Bjorkstrand (25). Der erste Däne in der Geschichte des Klubs soll in den Playoffs auch den internen Konkurrenzkampf erhöhen.

Neuzugang für die Thomas Sabo Ice Tigers: Patrick Bjorkstrand kommt vom finnischen Erstligisten KooKoo aus Kouvola, und soll Coach Rob Wilson in den Playoffs die Auswahl erschweren. © Steffen Oliver Riese



Patrick Bjorkstrand kam in Nürnberg an, sah sich an seinem neuen Arbeitsplatz um – und musste erst einmal arbeiten. Die Thomas Sabo Ice Tigers hatten am Dienstagabend Fans zum Charity Dinner geladen. Die Profis tauschen an diesem Abend traditionell ihre Ausrüstung mit der Kellner-Schürze, statt ihrer Schläger tragen sie Tabletts, um ihre Gäste zu bedienen.

Höhepunkt im VIP-Raum der Arena Nürnberger Versicherung aber war die Vorstellung des letzten Neuzugangs: Patrick Bjorkstrand, ein 25 Jahre junger dänischer Außenstürmer mit US-amerikanischem Pass, kommt vom finnischen Erstligisten KooKoo aus Kouvola, und soll Coach Rob Wilson in den Playoffs die Auswahl erschweren.

Bjorkstrand ist dänischer Nationalspieler, hat an vier Weltmeisterschaften teilgenommen, dabei den richtigen Arbeitgeber aber offenbar noch nicht gefunden. Groß wurde er beim Erstligisten Herning IK, dem Klub, bei dem sein Vater, der US-Amerikaner Todd Bjorkstrand, als Spieler und Trainer zur Legende wurde.

Wechsel in die zweite schwedische Liga

Und bald wurde er gemeinsam mit seinem Bruder drei Jahre jüngeren Bruder Oliver zu groß für den Serienmeister. Patrick wechselte in die zweite schwedische Liga, spielte für Zagreb in der KHL, zwischendurch in Finnland und für eine Saison in der American Hockey League (AHL). Zuletzt arbeitete er wieder in Finnland. Für KooKoo schoss er 14 Tore in 52 Spielen, weil der Klub aber die Playoffs verpasste, suchte er noch nach einer weiteren Herausforderung. Nach Nürnberg ist er schließlich nicht nur gewechselt, um Bier zu servieren. Oliver Bjorkstrand gilt beim NHL-Klub Columbus Blue Jackets übrigens inzwischen als Leistungsträger.

Sebastian Böhm