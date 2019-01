Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Bei Minusgraden eiskalt erwischt: Benoten Sie die Club-Akteure Es sollte der Start für die große Aufholjagd werden: Am Ende gibt es für den 1. FC Nürnberg im ersten Pflichtspiel 2019 direkt einen dicken Nackenschlag: Mit 1:3 verliert der Club den Jahresauftakt vor eigenem Publikum gegen die Berliner Hertha - und das verdient. Jetzt sind Sie erstmals in diesem Jahr an der Reihe: Wie immer haben Sie die Möglichkeit, den Spielern Schulnoten von 1 bis 6 zu geben. Am Dienstag vergleichen wir Ihre Noten mit denen der Redaktion und des "kicker".

0:7 gegen Wolfsburg! Ice-Tigers-Heimspiel geht in die Hose Nachbarschaftsduell in der Noris: Der Tabellenelfte aus Nürnberg bekommt am Freitag Besuch vom Tabellenzwölften aus Wolfsburg. Ihre bisherigen drei Hauptrunden-Spiele haben die Ice Tigers gegen die Niedersachsen gewonnen. Doch das vierte Duell geht aus fränkischer Sicht richtig schief.

Feines Essen, schicke Kleider: Club lädt zum Neujahrsempfang Nach der Vorbereitung in Spanien ist der 1. FC Nürnberg zurück am Valznerweiher. Bevor es in der Bundesliga buchstäblich ums Überleben geht, wurde es am Mittwoch nochmal edel: Der traditionelle Neujahrsempfang stand an. Und dafür schmissen sich Michael Köllner und sein Team so richtig in Schale. Prominente Gäste aus der Region, feinstes Essen - hier kommen alle Bilder!