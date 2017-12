Frust auf St. Pauli: Für Nehrig ist 2017 vorbei

Der Ex-Fürther kann gegen Bochum nicht mitwirken - vor 59 Minuten

HAMBURG - Der FC St. Pauli muss im letzten Punktspiel des Jahres auf seinen Kapitän verzichten: Bernd Nehrig, der früher auch für die SpVgg Greuther Fürth als Führungskraft tätig war, fällt verletzungsbedingt aus.

Ein leiser Abgang in die Weihnachtsferien: Bernd Nehrig wird in diesem Jahr nicht mehr für den FC St. Pauli spielen. © Sportfoto Zink



Der 31 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur hatte im Training am Mittwoch einen Anriss des Deltabandes am vorderen Innenknöchel sowie eine Kapselzerrung und eine Knochenprellung erlitten, teilte der Kiezklub nach einer eingehenden Untersuchung am Donnerstag mit.

Nehrig stehe damit für das Heimspiel am Montag (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum nicht zur Verfügung, hieß es in der Mitteilung weiter.

