Zwei Drittel lang sah es nach dem lange erhofften und so dringend nötigen echten Erfolgserlebnis aus. Die Thomas Sabo Ice Tigers führten 2:0 gegen die Düsseldorfer EG und fanden in den letzten 20 Minuten doch noch einen Weg, auch dieses dritte Spiel in Folge zu verlieren. © Sportfoto Zink / ThHa