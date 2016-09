FCA-Manager Reuter fordert kürzere Transferperiode

Nach Karl-Heinz Rummenigge und Dieter Hecking fordert nun auch Stefan Reuter, Geschäftsführer des Bundesligisten FC Augsburg, ein Ende des Transferchaos vor Saisonbeginn - auch international.

Der 69-fache Nationalspieler Reuter spricht sich für mehr Planungssicherheit aus © Sportfoto Zink / WoZi



Geschäftsführer Stefan Reuter vom FC Augsburg hat sich für einen Transferschluss zum Saisonbeginn ausgesprochen. "Ich glaube, es wäre für viele Vereine wünschenswert, dass sich das Transferfenster vor dem Saisonbeginn schließt", sagte der 49-Jährige. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass eine verkürzte Transferperiode in Deutschland nichts bringe, wenn in anderen Ländern das Fenster noch geöffnet sei. "Dann würden Spieler abgeworben, ohne dass die deutschen Vereine noch aktiv werden könnten", erklärte er. Daher müsse eine verkürzte Transferfrist international gelten.

In der vergangenen Woche hatte bereits Augsburgs Vereinspräsident Klaus Hoffmann den späten Transferschluss im Profifußball kritisiert.

"Wie soll da gerade ein kleinerer Verein vernünftig planen und ein Trainer ein Mannschaftsgefüge in der Trainingsarbeit bilden?", hatte Hoffmann vor dem Bundesliga-Start der Augsburger am vergangenen Samstag gefragt. Das Sommer-Transferfenster schloss am Mittwoch.

