Ist RB Salzburg nur ein Farmteam für Leipzig?

NÜRNBERG - Der österreichische Nationalspieler Martin Hinteregger findet deutliche Worte für das Verhalten von RB Leizpzig auf dem Transfermarkt. Der Vorstand des Aufsteigers bezeichnet die Aussagen des 23-Jährigen als "inhaltlichen Nonsens".

Ralf Rangnick verpflichtet immer wieder Spieler von RB Salzburg und sorgt dafür für Kritik. © Peter Endig (dpa)



Eigentlich könnte Martin Hinteregger zufrieden sein. Kurz vor Ende der Transferfrist hat der 23-jährige Österreicher mit dem FC Augsburg einen Bundesligisten gefunden, der ihn unter Vertrag nimmt. Doch der Innenverteidiger ist sauer, sauer auf RB Leipzig, das den Defensivspieler ebenfalls von seinem Ex-Klub RB Salzburg loseisen wollte. Hinteregger wetterte also bei der österreichischen Nationalmannschaft: "Ich habe auch eine Wut auf Leipzig! Die Art und Weise, wie Leipzig Salzburg kaputt macht, ist nicht schön anzuschauen. Ich finde das schade, denn im Endeffekt sind es zwei verschiedene Vereine, aber es wird alles aus Leipzig regiert, alles nur zu Leipziger Gunsten."

Aus Respekt vor den Salzburger Fans habe er sich gegen das Angebot aus Leipzig entschieden. Hinteregger spielte sechs Jahre lang in der Mozartstadt, bevor er in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen wurde und jetzt nach Augsburg wechselte. Er sei froh, dass er den Schritt in die Bundesliga auch ohne Leipzig geschafft habe, obwohl es dort wahrscheinlich finanziell besser ausgeschaut hätte.

Hintereggers Wut richtet sich vor allem gegen Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick, der einige Jahre in Salzburg die sportlichen Geschicke leitete: "Er hat hier immer noch das Sagen. So gut er das einmal gemacht hat, und er hat’s richtig stark gemacht – jetzt lässt er alles wieder den Bach runtergehen."

Der Vorstandsvorsitzende von RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, hat die Hinteregger-Kritik bereits gekontert. "Das ist einfach nur populistisch und inhaltlicher Nonsens. Fakt ist, dass Ralf Rangnick seit Sommer letzten Jahres nur noch ausschließlich für RB Leipzig tätig und verantwortlich ist", sagte Mintzlaff der Deutschen Presse-Agentur.

Fakt ist aber auch: Der Bundesliga-Neuling verpflichtet immer wieder Spieler aus der Mozardstadt. Erst in diesem Sommer wechselten der Brasilianer Bernardo und Rekordtransfer Naby Keita von Salzburg nach Leipzig. 2015 hatten bereits Stefan Ilsanker, Péter Gulácsi und Nils Quaschner (momentan an Bochum verliehen) beim Rangnick-Klub unterschrieben. "Wenn Leipzig ruft, folgen die Spieler natürlich.

Immer wieder ist RB Leipzig das Ziel von Anfeindungen. So wie vor einiger Zeit in Nürnberg, als Club-Fans 'Dead Bull'-Dosen für einen guten Zweck verkauften. © Sportfoto Zink / DaMa



Es sind meistens ausländische Spieler, die haben sich nie mit Salzburg identifiziert, die haben nicht viel mit Salzburg zu tun", erklärt Hinteregger.

Es scheint so, als wolle der Brause-Riese den zehnfachen österreichischen Meister als Talentschmiede für RB Leipzig aufziehen. Einverstanden ist nicht jeder damit. Salzburgs Trainer Oscar Garcia sagte zu diesem Thema: "Wir haben jetzt zwei Ausbildungsmannschaften. Liefering A und Liefering B." Hintergrund: Der FC Liefering ist ein Stadtteilteam aus Salzburg und steht ebenfalls unter der Kontrolle von Red Bull.

Kevin Großkreutz verkündete Wechsel zu RB Leipzig

Fast hätte Ralf Rangnick kurz vor Transferschluss noch einen weiteren Neuzugang bekommen. Nicht von RB Sazburg sondern vom VfB Stuttgart. Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz gab via Instagram seinen Wechsel zum Retortenklub bekannt.

Ein Scherz, wie sich herausstellte. Sein jetziger Arbeitgeber fand den Witz jedoch überhaupt nicht lustig. VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser kritisierte Großkreutz in der Bild: "Er muss wissen, dass er nie als Kevin Großkreutz alleine in den sozialen Medien unterwegs ist, sondern immer auch als Repräsentant des VfB Stuttgart. Ich bin nicht amused über diese Postings."



