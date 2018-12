Furios in Fuenlabrada? Bamberg will das Hinspiel wett machen

BAMBERG - Nachdem sich Brose Bamberg am Wochenende mit einem Erfolg bei den Merlins Crailsheim aus der Nationalmannschaftspause zurückgemeldet hat, geht für die Oberfranken nun auch das internationale Geschäft weiter. Am Mittwochabend (20.30 Uhr) starten Nikos Zisis & Co. bei Montakit Fuenlabrada in die Rückrunde der Champions League-Gruppe C.

Soll gegen Fuenlabrada wieder eine größere Rolle spielen: Comebacker Ricky Hickman. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Im Pabellón Fernando Martín in Fuenlabrada wollen die Bamberger dabei nicht nur einen weiteren wichtigen Sieg im Kampf um den Einzug in die nächste Runde einfahren, sondern auch die denkbar knappe 88:89-Heimniederlage zum Saisonstart wieder gut machen. Als Tabellendritter der Gruppe C steht Brose Bamberg derzeit zwar ganz gut da, hat aber dennoch nur einen Sieg Vorsprung auf den Fünftplatzierten aus Fuenlabrada.

Im Gegensatz zu den Oberfranken, die aus ihren letzten vier BCL-Partien drei Erfolge holten, mussten die Spanier das internationale Parkett zuletzt vier Mal als Verlierer verlassen. Vor der dreiwöchigen Spielpause gewannen die Brose-Boys in Prag bei CEZ Nymburk mit 84:78, Fuenlabrada zog bei Lietkabelis mit 67:78 den Kürzeren

Aufpassen auf Cruz

Gerade nach dieser Niederlagenserie werden die Mannen von Cheftrainer Nestor Garcia am Mittwoch in eigener Halle nichts unversucht lassen, um endlich wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Ein besonderes Augenmerk wird Broses Defense dabei sicherlich auf Montakit-Topscorer Francisco Cruz legen.

Der mexikanische Shooting Guard hat nicht nur wegen seiner 22-Punkte-Gala im Hinspiel Eindruck hinterlassen. Er war es auch, der Bamberg mit seinem Wahnsinns-Dreier in letzter Sekunde den finalen K.O. versetzte. Dabei führten die Spieler von Headcoach Ainars Bagatskis 26 Sekunden vor Schluss noch mit fünf Zählern, brachten diesen Vorsprung aber nicht über die Zeit.

Hickmann unterstützt offensiv

Bamberg kann sich in beiden Wettbewerben bislang vornehmlich auf das Quartett Augustine Rubit (Topscorer und -rebounder mit 17 Punkten und 6,4 Rebounds), Tyrese Rice (15,3 PpG), Stevan Jelovac (13,7 PpG) und Nikos Zisis, der mit 11,4 Zählern pro Partie ebenfalls regelmäßig zweistellig punktet, verlassen. Beim jüngsten Liga-Sieg in Crailsheim (93:77) zeigte aber auch Comebacker Ricky Hickman, dass er durchaus in der Lage ist, dem Team weiter zu helfen. Bei seinem BBL-Debüt in dieser Saison lieferte der Guard ein mehr als solides Spiel ab und kam in knapp 22 Minuten auf zwölf Punkte und vier Assists. Fünf Rebounds rundeten seine Leistung am letzten Wochenende ab

Dennoch war Coach Bagatskis mit der Leistung seiner Truppe nicht vollkommen zufrieden. "Ich bin nicht zufrieden mit dem letzten Viertel, denn als Trainer will man 40 Minuten konzentrierte Leistung sehen", bemängelte der Lette vor allem, dass die letzten zehn Minuten mit 14:18 gegen das Liga-Schlusslicht verloren gingen.

In Spanien muss die Leistung über die vollen 40 Minuten konstant hoch sein, um am Ende nicht wieder mit leeren Händen da zu stehen. Nach der Rückkehr nach Bamberg geht es am Wochenende (16.12.) mit einem BBL-Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn weiter.

Benjamin Strüh