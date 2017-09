Fürth beim FCK: Wegweiser vor der Länderspielpause

Kleeblatt muss zum Schlusslicht - Buric will "an die guten Szenen erinnern" - vor 42 Minuten

FÜRTH - Kellerduell auf dem Betzenberg: Die SpVgg Greuther Fürth ist am Freitagabend (18.30 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) beim 1. FC Kaiserslautern gefordert. Kleeblatt-Coach Damir Buric warnt vor "zusätzlicher Motivation" nach dem Trainerwechsel der Roten Teufel - will sich aber vorrangig mit seiner Mannschaft beschäftigen.

Die Enttäuschung nach dem verlorenen Frankenderby war groß, für die SpVgg Greuther Fürth zählen in Kaiserslautern jetzt nur Punkte. © Sportfoto Zink / WoZi



"Wir haben das letzte Spiel analysiert. Die Mannschaft hat in den Trainingseinheiten Einsatz und Wille gezeigt", erklärt Fürths Trainer Damir Buric, der nach drei Spielen im Amt noch nicht den gewünschten Aufschwung brachte. Zuletzt war es die Niederlage im Derby gegen den 1. FC Nürnberg, die das Kleeblatt weiter in die Gefahrenzone brachte. "Ich habe bei uns eine gewisse Dominanz in den Spielen gesehen. Wir wollen uns auch an die guten Szenen erinnern", relativiert der neue Übungsleiter in Fürth das Ergebnis vom vergangenen Sonntag. Von Abstiegskampf will man in Fürth zwar noch nichts wissen, klar ist aber auch: Die Lage ist, auch wenn erst acht Partien absolviert wurden, prekär und darf nicht unterschätzt werden.

Ebenfalls im Tabellenkeller steckt der nächste Gegner der Spielvereinigung, der 1. FC Kaiserslautern. Erst zwei Punkte holten die Roten Teufel bislang, nach dem Rauswurf von Trainer Norbert Meier verloren die völlig verunsicherten Pfälzer mit Interimscoach Manfred Paula am vergangenen Montag mit 0:5 bei Union Berlin. Der bisherige Tiefpunkt in einer Saison, die für den Deutschen Meister von 1998 kaum Lichtblicke bot.

Hofmann gegen den Ex-Klub

Seit Mittwoch ist Jeff Strasser, ehemaliger Bundesliga-Profi mit Lauterer Vergangenheit, als neuer Coach des 1. FCK bestätigt. "Durch den Trainerwechsel werden sie zusätzlich motiviert sein", warnt Buric vor dem Aufschwung des Schlusslichts. Den Fokus möchte der Kleeblatt-Trainer aber nicht auf den Gegner legen. "Wir wollen uns nicht zu sehr mit Kaiserslautern befassen. Wir schauen vor allem auf uns", betont der 53-Jährige. Und auch da ist nach der Derbypleite genug zu tun.

"Wir machen uns tausende Gedanken und versuchen, die optimale Aufstellung zu finden", kündigte der Kroate an. Veränderungen in der Startelf seien möglich, Buric möchte mit seinem Team am Freitag "das Glück erzwingen". Ob dabei Philipp Hofmann mithelfen wird, der 2014/15 für Kaiserslautern kickte und beim Duell am Freitagabend an die alte Wirkungsstätte zurückkehrt, ist noch nicht entschieden. Im Derby holte der 24-Jährige allerdings den Elfmeter raus, der die Hoffnung bei den Weiß-Grünen noch einmal aufkeimen ließ.

Die Hoffnung scheint in Fürth noch immer da zu sein, so langsam müssen aber Ergebnisse folgen. Platz 16 ist, sofern das Kleeblatt nicht überraschend einen Kantersieg einfährt, vor der Länderspielpause nicht mehr zu erreichen. Mit drei Punkten im Rücken ließe es sich an der Kronacher Hard dennoch deutlich beruhigter arbeiten, um nicht nur das Derby, sondern auch den Druck des Tabellenkellers aus den Köpfen zu kriegen.

