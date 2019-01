Fürth hat keine Rasenheizung, aber viele gute Ideen

FÜRTH - Auch die Kicker der SpVgg Greuther Fürth haben in den Winterferien ihre kurze Fußball-Auszeit genossen. Seit Freitag gehen die Schützlinge von Damir Buric nun die Vorbereitung auf die Rückrunde an. Beim Kleeblatt ist dabei auf jeden Fall Improvisationstalent gefragt.

Trainingshalle statt Rasenplatz: In Fürth geht man vor dem Abflug in die Türkei auf Nummer sicher. Foto: Sportfoto Zink



Als die Spieler längst auf dem Platz sein sollten, kreisen lediglich ein paar übellaunige Krähen über dem Gelände. Der Wind pfeift, ein Hauch von Schnee bedeckt den Rasen, der Boden am Fürther Trainingszentrum ist bretthart. Vorsichtshalber hat Damir Buric deshalb die geplante Einheit mit Ball kurzfristig abgesagt. Stattdessen wird gelaufen, zusammen wird in der Gruppe geschwitzt: 26 Spieler und das gesamte Trainerteam. Das soll für das erste Gemeinschaftsgefühl sorgen.

Power statt Kritik

Als sie vor ein paar Jahren in der rekordverdächtigen Zeit von nur 100 Tagen das neue Trainingszentrum bauen ließen, wurde damals bewusst auf den Einbau einer Rasenheizung verzichtet. Das spare Geld, hieß es, und sei doch in Zeiten zunehmend wärmerer Winter kaum noch nötig. Heute mag Trainer Buric darauf keine Antwort geben. Der Kroate hat längst verinnerlicht, dass beim Kleeblatt die Uhren etwas anders als sonst wo in der Fußballrepublik ticken. Werden die zwei Tage vor dem Abflug ins Trainingslager nach Belek am Montagmorgen eben mit Ausdauertraining überbrückt. "Wir wollen mit viel Power in die Rückrunde starten", sagt der 54-Jährige deshalb dazu.

In der Türkei soll dann die Aufarbeitung der Fürther Problemzonen im Vordergrund stehen. Die wackelige Defensive bedarf einer Stabilitätskur. Stichwort: Antizipation. "Das Erkennen von Abläufen muss besser werden", will Buric einen Schwerpunkt setzen, ohne dabei den im ersten Teil der Saison so ausgeprägten Zug nach vorne zu vernachlässigen. "Die Balance, das ist schon ein famoses Wort", sinniert Buric über eine inflationär verwendete Vokabel im allgemeinen Fußball-Sprech.

Viel vorzuwerfen haben sie sich indes nicht beim Kleeblatt. 24 Punkte nach 18 Spieltagen, auf Platz elf in der Komfortzone der Tabelle, scheinbar satte elf Zähler weg vom Relegationsplatz – an sich genau das, was man vor dieser Spielzeit und nach einer Horrorsaison angepeilt hatte. "Da war es schwerer als jetzt", erinnert sich Sportdirektor Rachid Azzouzi. Hinter der Spielvereinigung liegt einmal mehr ein radikaler Umbruch. Eine sportliche Renaissance, inklusive einer neuaufgelegten Ausrichtung, die altbekannt ist, in den zurückliegenden Jahren laut Azzouzi jedoch "verwässert" worden war.

In Fürth geht es um Philosophie. In einem Verein, der in seinen Anfangszeiten drei Meistertitel gefeiert hat, jetzt aber mit einem limitierten Reservoir zu den Kellerkindern in Finanzdingen gehört, kann es nur um die Philosophie gehen. Jungen Spielern eine Chance geben – damit werben sie derzeit auf dem Transfermarkt und müssen hoffen, dass der Slogan einprägsam genug ist. Geld ist kein Faktor.

Ein Trio soll sich empfehlen

So setzen sie auch in diesem Transferfenster vorbehaltlich überraschend aufspringender Türen auf "interne Lösungen", wie es Buric nennt. Mit Michael Güthörl, Tom Schulz und Nader El-Jindaoui sollen sich drei Spieler der U 23 für die Problemzonen hinten rechts, auf der Sechs und auf den offensiven Außenpositionen in der kommenden Woche empfehlen. "Sie bekommen ihre Möglichkeiten", verspricht Buric eine Talentshow im Trainingslager. "Wir halten uns an unsere Philosophie. Andere reden davon. Wir setzen sie um", erklärt der Trainer. Die andere Seite der wirtschaftlichen Notwendigkeiten steht für Azzouzi im Fokus: "Wenn du immer nur Gefahren siehst, wirst du dich nicht weiterentwickeln." Das schließt Improvisationstalent ein...

