Endlich wieder Eishockey: Für die Thomas Sabo Ice Tigers startet Anfang September die neue Saison. Bei der Mannschaftsvorstellung in der Mercedes Benz Niederlassung in Nürnberg konnten die Fans ihre Spieler zuvor nochmal hautnah erleben und das ein oder andere Autogramm abstauben.

Erstmals in dieser Saison verliert der 1. FC Nürnberg ein Spiel: Auf der Baustelle beim FC Erzgebirge Aue kassiert das Team von Trainer Michael Köllner eine 1:3-Niederlage. In der ersten Hälfte hätte Nürnberg eigentlich in Führung gehen müssen, nach der Pause dominierten dann die Gastgeber - und feierten ausgerechnet gegen den Club ihren ersten Sieg.