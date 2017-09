Fürth kann's noch! Doppel-Dursun rettet das Buric-Debüt

FÜRTH - Fünf Spiele, ein Punkt - so die magere Ausbeute der SpVgg Greuther Fürth. Bis Damir Buric kam. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer schwang sich das Kleeblatt zu einer beachtlichen Leistung auf und schlug Fortuna Düsseldorf mit 3:1.

Unbändige Freude: Serdar Dursun feiert seinen zweiten Treffer vor der Fürther Kurve. © Sportfoto Zink / WoZi



Dunkle Wolken zogen in der Halbzeitpause über dem Ronhof auf, doch da musste schon niemand mehr über ein schlechtes Omen unken. Die Spielvereinigung Greuther Fürth führte zu diesem Zeitpunkt nach Toren von Serdar Dursun und Marco Caligiuri bereits mit 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Nach nur einem Punkt aus fünf Saisonspielen benötigte das Kleeblatt gegen den bisherigen Zweitliga-Tabellenführer nicht weniger als einen Befreiungsschlag – und genau der gelang. Am Ende gewann Fürth verdient mit 3:1 und konnte den ersten Sieg in dieser Spielzeit feiern.

Der neue Trainer Damir Buric setzte auf eine Viererkette in der Abwehr und auf ein dichtes, variables Mittelfeld, in dem vor Jurgen Gjasula Levent Aycicek und Patrick Sontheimer immer wieder die Positionen tauschten und Tolcay Cigerci und Julian Green meist die Flügel beackerten. Die angeschlagenen Nik Omladic (Schmerzen an der Fußsohle) und Sebastian Ernst (Infekt) hatte Buric nicht in den Kader genommen, Innenverteidiger Richard Magyar saß zunächst auf der Bank.

Allerdings musste das Kleeblatt schon in der zweiten Minute eine Schrecksekunde überstehen, als Marco Caligiuri im eigenen Strafraum den Ball gegen Benito Raman verlor. Der Düsseldorfer geriet bei seinem Schuss aber zu sehr in Rücklage und verpasste das Tor. In den Anfangsminuten merkte man dem Kleeblatt noch deutlich die Nervosität an, teilweise hatten die Fürther Glück, dass Düsseldorf im Spielaufbau gerade bei den entscheidenden Pässen zu schlampig agierte. Mit zunehmender Spieldauer bissen sich die aggressiv verteidigenden Fürther aber immer besser in die Partie und gewannen viele Zweikämpfe im Mittelfeld.

Über Distanzschüsse von Cigerci (22.) und Green (25., 26.) näherten sich die bis dato noch sieglosen Gastgeber auch immer gefährlicher dem Fortuna-Tor. Die Führung nach einem schönen Spielzug über Sontheimer und Cigerci war dann tatsächlich schon nicht mehr unverdient: Serdar Dursun – der den Vorzug vor dem in Dresden noch erfolgreichen Philipp Hofmann bekommen hatte - schüttelte einen Verteidiger ab, stand allein vor Torwart Raphael Wolf und vollendete flach ins linke Eck (35.). Fürth setzte nach – der wie schon in den Vorwochen sehr aktive Sontheimer lupfte den Ball auf Narey, der aber im Strafraum an Wolf scheiterte (40.). Kurz vor der Pause gelang dem Kleeblatt doch noch das befreiende 2:0 – nach einer präzisen Flanke von Cigerci köpfte Caligiuri sein erstes Zweitliga-Tor seit dem 20. Oktober 2006 (44.).

Cigerci, der wie schon in der zweiten Halbzeit gegen Dresden in der Offensive für Belebung sorgte, hatte kurz nach der Pause eigentlich mit einem Lupfer das 3:0 erzielt (47.) – der Schiedsrichter gab den Treffer allerdings nicht, offenbar wegen einer vermeintlichen Abseitsposition. Das war allerdings eine Fehlentscheidung. Stattdessen kam Düsseldorf durch einen Foulelfmeter (62.) durch den Ex-Fürther Niko Gießelmann noch einmal auf 1:2 heran, Megyeri hatte Sobottka im Strafraum von den Beinen geholt.

Doch das Kleeblatt reagierte prompt: Nach einer erneut genauen Flanke von Cigerci köpfte Dursun den Ball aus spitzem Winkel und kurzer Distanz zum 3:1 ins Tor. Von den offensiv enttäuschenden Düsseldorfern kam nichts mehr, die Fürther griffen munter an, waren aber nicht mehr erfolgreich. Green mit einem Flugkopfball und Dursun mit einem Lattentreffer hätten für einen noch höheren Sieg sorgen können.

Mit den dringend benötigten drei Punkten verlässt die Spielvereinigung den letzten Platz und kann sogar eine Tabellenführung feiern: Mit dem Sieg ist Fürth nach Wochen vergeblicher Anläufe endlich Erster in der Ewigen Zeitliga-Tabelle. Auch dank dem dem mutmachenden Spielverlauf kann Fürth deutlich entspannter in die schwierige englische Woche gehen – an deren Ende das Frankenderby wartet.

SpVgg Greuther Fürth: Megyeri - Narey, Maloca, Caligiuri, Wittek - Sontheimer, Gjasula - Cigerci (80. Steininger), Aycicek (84. Magyar) - Green, Dursun (88. Hofmann)

Fortuna Düsseldorf: Wolf - Ayhan, Hoffmann, Gießelmann - Zimmer, Schmitz - Bodzek - Raman (67. Usami), Neuhaus (46. Nielsen) - Sobottka - Hennings

Tore: 1:0 Dursun (35.), 2:0 Caligiuri (44.), 1:2 Gießelmann (62., Foulelfmeter), 3:1 Dursun (63.) | Gelbe Karten: Gjasula, Aycicek, Green - Sobottka, Ayhan | Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart) | Zuschauer: 8535.

