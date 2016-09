Fürth nicht in Derbyform: Würzburg siegt im Ronhof

FÜRTH - Die stark ersatzgeschwächte Spielvereinigung Greuther Fürth hat den Nachbarschaftsvergleich mit den Würzburger Kickers klar mit 0:3 (0:1) verloren. Gegen den effektiven Aufsteiger fehlte es der jungen Kleeblatt-Truppe an Erfahrung. Vor dem Derby am Dienstag kommt die beste Mannschaft der Region damit aus Unterfranken.

So sehen Verlierer aus: Die SpVgg Greuther Fürth übt sich nach dem 0:3 im kollektiven Frust. © Sportfoto Zink / MWei



Bevor das entsetzte Raunen losging, war es eine Sekunde lang schockartig still im Sportpark Ronhof. Der Grund war ein Querpass, an dem sich Fürths Nicolai Rapp in der 23. Minute versucht hatte, den er aber genau in die Füße des Würzburger Torjägers Elia Soriano gespielt hatte. Der lief noch ein paar Schritte in den Sechzehnmeterraum und legte auf Rico Benatelli ab, der nur noch ein leeres Tor vor sich hatte. Und wäre wie aus dem Nichts nicht Marcel Franke angerutscht gekommen und hätte den Ball blockiert, hätte es schon zu diesem Zeitpunkt 2:0 für den Aufsteiger gestanden.



Die Namen Benatelli und Soriano waren mehrfach gefallen, als Stefan Ruthenbeck vor der Partie vor Würzburg gewarnt hatte, auch Junior Diaz, Nationalspieler Costa Ricas und mit Erstliga-Erfahrung auf den Dallenberg gekommen, hatte er dabei erwähnt: "Das ist keine No-Name-Truppe die da kommt. Würzburg ist bestückt mit Spielern, die etwas nachzuweisen haben."

Dieser fränkische Nachbarschaftsvergleich stand unter seltsamen Vorzeichen: Die Neulinge aus Würzburg kamen mit vielen erfahrenen Spielern, die es nochmal wissen wollen in den Ronhof. Der etablierte Zweitligist aus Fürth musste aus der Not heraus eine vergleichsweise junge Truppe aufbieten: Für den angeschlagenen Veton Berisha rückte der 21 Jahre alte Daniel Steininger auf die rechte Außenbahn. Den gesperrten Robert Zulj ersetzte der 20 Jahre alte Benedikt Kirsch, erst in dieser Saison aus der eigenen U23 in den Profikader aufgerückt.

Mit Nicolai Rapp (19), Zlatko Tripic (23), der Sebastian Freis ersetzte, Marcel Franke (23) und Khaled Narey (22) standen zudem noch vier weitere Profis unter 24 Jahren auf dem Rasen. 24,0 – das war der Altersdurchschnitt dieser ersten Fürther Elf. Dass das Kleeblatt so stark auf den Nachwuchs setzen muss, hat allerdings nicht nur mit dem aktuellen Verletzungspech zu tun, sondern auch damit, dass mit Sercan Sararer und Mathis Bolly zwei Neuzugänge auf den Außenbahnen dauerlädiert sind.

Dass Fürth in Rückstand geriet, hatte aber nichts mit fehlender Erfahrung, sondern mit falscher Zuordnung zu tun: Es war der 30 Jahre alte Andreas Hofmann, der sich in der zehnten Minute nach einer Ecke von Nejmeddin Daghfous in den Fürther Strafraum vom Würzburger David Pisot rustikal zur Seite drängen ließ – Pisot kam so frei zum Kopfball und erzielte die frühe Führung der Kickers. Die jungen Fürther schlugen sich nicht schlecht, vor allem Benedikt Kirsch fiel mit einigen gelungenen Pässen auf. Gefährlich war die Spielvereinigung wie schon in den vergangenen Partien vor allem über die rechte Seite.

In der 24. Minute hatte Ante Vukusic nach einer Vorlage von Khaled Narey die große Chance auf den Ausgleich, traf aus sieben Metern aber nur Würzburgs Torwart Robert Wulnikowski. Im Zentrum der Fürther fehlten die Pässe und Ideen von Gjasula und Zulj.

Nach der Pause brachte Ruthenbeck Serdar Dursun für Rapp und stellte sein System auf ein 4-4-2 um. Am Spiel änderte das aber wenig. Fürth blieb bemüht, war auch das spritzigere Team, doch das Anrennen gegen den Würzburger Strafraum resultierte kaum in Torchancen. Dafür raunte das Fürther Publikum weiter, immer dann wenn sich die Fürther Hintermannschaft kleinere Aussetzer leistete.



Dass allerdings fast der gleiche Aussetzer wie beim 0:1 zum 0:2 führen würde, hätten wohl auch die pessimistischsten Fans nicht erwartet: Nach einer Daghfous-Ecke entwand sich Pisot wieder der Fürther Deckung, dieses Mal traf er per Fuß. Tobias Schröck erhöhte in der in der 84. Minute mit einem Schuss in den Winkel sogar noch auf 3:0. Die beste Mannschaft Frankens kommt damit zumindest für den Moment aus Würzburg, durch den Sieg kletterten die Kickers auf den zweiten Platz der Tabelle. Das Derby zwischen Nürnberg und Fürth am kommenden Dienstags ist keines um die Vormachtstellung in der Region, sondern um die fränkische Ananas.

SpVgg Greuther Fürth: Megyeri - Narey, Franke, Caligiuri, Gießelmann - Rapp (59. Dursun), Hofmann - Steininger (68. Davies), Kirsch (80. Azemi), Tripic - Vukusic

Würzburger Kickers: Wulnikowski - Pisot, Schoppenhauer, Neumann, Junior Diaz - Taffertshofer (60. Karsanidis), Schröck, Benatelli - Weihrauch (77. Rama), Daghfous - Soriano (90. Königs)

Tore: 0:1, 0:2 Pisot (11., 78.), 0:3 Schröck (84.) | Gelbe Karten: Weihrauch, Pisot; Neumann | Schiedsrichter: Thomsen (Kleve) | Zuschauer: 10.000.

Alexander Pfaehler

