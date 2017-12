Fürth, Norwich - und jetzt Dynamo: Franke kehrt heim

Auf Leihbasis: Der Ex-Kleeblättler schließt sich Dresden an - vor 35 Minuten

DRESDEN - In 53 Zweitliga-Einsätzen für die Spielvereinigung hinterließ Marcel Franke in Fürths Abwehrzentrum meist einen sehr stabilen Eindruck - und empfahl sich dadurch für ein Engagement auf der Insel. Für das nächste halbe Jahr kehrt der gebürtige Dresdner nun jedoch in die Heimat zurück.

Für Marcel Franke geht es im neuen Jahr nicht gegen Guido Burgstaller, sondern mit Dresden gegen die Stürmer von deutschen Zweitliga-Teams. © Sportfoto Zink / JüRa



"Mit Marcel haben wir für die Rückrunde eine optimale Lösung gefunden", jubiliert Ralf Minge, seines Zeichens Sportdirektor bei Dynamo, auf der klubeigenen Internetseite. Der achtmalige DDR-Meister, der in Liga zwei über den Jahreswechsel hinweg auf Platz elf notiert ist, hat sich die Dienste des Ex-Fürthers bis Saisonende gesichert. Der 24-Jährige, den Minge einen „Dresdner Jungen“ nennt, wechselt auf Leihbasis an die Elbe. Zuletzt hatte Franke für Norwich City verteidigt. In Englands zweithöchster Spielklasse kam der Blondschopf in der laufenden Saison bislang allerdings nur auf fünf Einsätze.

Wie gut Franke ist, weiß man indes in Fürth. Der robuste, kopfballstarke und oft auch abgeklärt agierende Abwehrmann hatte bis zu seinem Abschied im Juli 2017 mit zumeist sehr überzeugenden Leistungen aufgewartet. Das Kleeblatt brauchte jedoch Transfereinnahmen, sein Vorzeigeverteidiger fühlte sich zu Höherem berufen. Norwich überwies dem Vernehmen nach eine siebenstellige Summe an den Ronhof - und Franke war weg.

Nun ist der 1,93-Meter-Mann nicht nur zurück in Deutschland und bei einem Fürther Liga-Rivalen, sondern auch noch in seiner Geburtsstadt. Franke zeigt sich – wie er auf der Vereinsseite ausrichten lässt - "überglücklich, dass der Wechsel geklappt hat. Dynamo ist mein Heimatverein, ich habe hier 15 Jahre gespielt und eine sehr gute Ausbildung genossen", erklärt der ehemalige Kleeblättler. Seine Ergänzung liest sich folgerichtig: "Ich brenne darauf, endlich wieder für Dynamo auf dem Platz zu stehen und freue mich schon jetzt sehr auf die kommenden Monate."

