Fürth startet Vorbereitung: Azzouzi in der Warteschleife

Das Kleeblatt bereitet sich ab Freitag auf die Rückrunde vor - vor 1 Stunde

FÜRTH - Zu viele Gehaltsempfänger, eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten und einige personelle Fragezeichen: Bei der SpVgg Greuther Fürth sind vor dem heutigen Trainingsauftakt noch nicht viele Entscheidungen gefallen. Sportdirektor Rachid Azzouzi muss sich mit Gedankenspielen herumplagen und zahlreiche Optionen prüfen.

Haben personell einiges zu tun in der Pause: Fürths Sportdirektor Rachid Azzouzi (li.) und Trainer Damir Buric. © Sportfoto Zink/MeZi



In Fürth ist das nicht anders wie bei den meisten Profiklubs hierzulande: Im derzeit 28 Mann umfassenden Kader streben ein paar enttäuschte Kicker von sich aus eine Luftveränderung an, andere möchten Spielpraxis jenseits von Fürth sammeln, andere belasten das Budget über Gebühr – gemessen am sportlichen Wert. Das klingt nicht immer schön, "aber so ist Profifußball", sagt Azzouzi, der den Gegebenheiten und Anforderungen in dem schnelllebigen Geschäft entsprechen muss.

Konkret heißt das: Beim Zweitligisten bauen sie nicht mehr auf die Dienste von Benedikt Kirsch und Patrick Sontheimer – den in Fürth großgewordenen Mittelfeldspielern würde Azzouzi bei einem Angebot keine Steine in den Weg legen. Gleiches gilt für Levent Aycicek, wobei der Mittelfeldspieler mit dieser Aussage bereits seit einigen Monaten zu leben weiß, sich über diverse Einsätze in der U23 aber auch nicht für höhere Aufgaben empfehlen konnte.

Etwas anders liegt der Fall bei Roberto Hilbert und Nik Omladic. Beide gehören zu den Top-Verdienern im Kader, spielen allerdings sportlich nur noch eine untergeordnete Rolle. Weder der Ex-Nationalspieler noch der slowenische Mittelfeldspieler seien zufrieden, schildert Azzouzi die Situation, "das ist nicht das, was sie sich vorgestellt haben". Omladic kam selbst auf den Verein zu mit dem Wunsch einer Neuorientierung, konnte bislang aber noch kein konkretes Angebot vorweisen.

Im Verein halten möchte man hingegen Roberto Hilbert – nur nicht mehr als Vollzeitprofi. Ihm liegt eine Offerte vor, sich bis zum Sommer vornehmlich in der U23 zu engagieren und sich daneben für die ihm zugedachte Rolle als Trainer im Athletik-Bereich weiterzubilden. Bereits vor der Weihnachtspause trug Azzouzi dieses Anliegen an den 34-Jährigen heran. Wenn sich heute um 11 Uhr die Mannschaft auf dem Platz versammelt, werden Antworten erwartet. Auch auf die Frage, ob die derzeit verletzten Tobias Mohr und Shawn Parker genau wie Rekonvaleszent Yosuke Ideguchi am Montag mit ins Trainingslager in die Türkei reisen.

Florian Pöhlmann