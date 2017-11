Fürth suchte die Stadtmeister im Klettern

FÜRTH - Die Beliebtheit der Sportart Klettern ist ungebrochen. Daran ändert auch die gegenüber dem Vorjahr leicht gesunkene Teilnehmerzahl an der 18. Fürther Stadtmeisterschaft im Indoor-Klettern nichts. Die Leistungen in der Nürnberger "Climbing Factory", die die Sektion Fürth des Deutschen Alpenvereins (DAV) gebucht hatte, waren allesamt sehenswert.

Bei der Fürther Klettermeisterschaft erlebten die Zuschauer ein Auf und Ab. Weitere Fotos in einer Bildergalerie unter www.nordbayern.de/fuerth. © Foto: Hans Winckler



Mit einem Pfiff gab der erste Vorsitzende der DAV-Sektion Fürth, Werner Hoffmann, das Startsignal für die Fürther Stadtmeisterschaft im Indoor-Klettern. Die Hände noch schnell mit Magnesium eingerieben und schon erklommen die ersten Starter mit weißen Händen die Kletterwand der Climbing Factory.

Die eindrucksvolle, 17 Meter hohe Kletterwand mussten die Teilnehmer auf verschiedenen Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden durchsteigen. Handschweiß würde das Halten der Klettergriffe erschweren, weswegen die Athleten Magnesiumcarbonat, auch Chalk genannt, verwendeten. Gestaffelt nach Altersklassen musste man eine bestimmte Anzahl an Touren durchklettern. Je nach Schwierigkeitsgrad der Tour wurden dafür Punkte vergeben.

Neun minus stand bei Felix Schuster auf dessen Teilnehmerzettel. Ein hoher Schwierigkeitsgrad, den man ohne ein gezieltes Training nicht erreicht. Dafür trainiert der 14-Jährige mindestens dreimal pro Woche an einer Kletterwand der Region. An seinem Hobby liebt er vor allem "das Auspowern und den Nervenkitzel".

Mit dieser außergewöhnlichen Leistung in seiner Altersklasse, die selbst im Erwachsenenbereich nicht alltäglich ist, und weiteren Touren im achten Schwierigkeitsgrad dominierte er das Teilnehmerfeld. Verdient und mit einem deutlichen Punktevorsprung wurde er Stadtmeister.

Bei den Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 am Nachmittag herrschte zunächst ein hoher Wettkampfdruck. Ihnen war bewusst: Um zu gewinnen, musste man schon im oberen achten Schwierigkeitsgrad und höher unterwegs sein. Monika Dransfeld zeigte sofort ihre Titelambitionen und kletterte bereits als zweite Tour eine Route im Schwierigkeitsgrad 8+.

Jedoch hatte sie mit Sophie Arnold eine starke Konkurrentin. Sie musste den Schwierigkeitsgrad überbieten und versuchte das bereits in ihrer zweiten Tour. Am natürlichen Fels hatte sie in diesem Jahr bereits eine 10 gemeistert, in der Climbing Factory bezwang sie Grad 9 ohne Fehler. Hilfreich war für die 21-Jährige Studentin sicherlich auch ihre Wettkampferfahrung auf nationaler Ebene – und die sollte sich auszahlen: Sophie Arnold wurde nach 2015 erneut Stadtmeisterin in der Damenwertung.

Bei den Herren war die Dramatik nicht ganz so groß. Mit Kevin Schatz ging ein Teilnehmer an den Start, der in der Climbing Factory kein Unbekannter ist. Im Sommer 2017 konnte er in der Fränkischen Schweiz die mit 11- bewertete Route "Battle Cat", eine Route im oberen High-End-Bereich, durchsteigen.

Somit hatte er gleich zu Wettkampfbeginn die Favoritenrolle inne. Er zeigte keine Schwächen und absolvierte seine Touren souverän. Mit einem Punktevorsprung von über 70 holte er sich verdient den Gesamtsieg bei den Herren.

Die DAV-Mitglieder Anja Ohlert und Fiona Tobiasch erkletterten sich jeweils in ihrer Altersklasse den ersten und zweiten Platz. Mit seinen 16 Teilnahmen kann man Mariusz Ratasiewicz schon als Urgestein der Meisterschaft bezeichnen. Auch in diesem Jahr stand er fast wieder ganz oben auf dem Siegerpodest, er sicherte sich in seiner Altersklasse den Vizemeistertitel.

Die Siegerliste:

Kinder: Alba Buchholz; Justus Jäger; Jugend I: Victoria Bittorf; Felix Schuster; Jugend II: Lena Rittner; Moritz Dobler; Erwachsene I: Sophie Arnold; Kevin Schatz; Erwachsene II: Anja Oehlert; Markus Meyer; Erwachsene III: Heike Korb; Thomas Stieß.

