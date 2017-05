Fürther Bogenschützen luden zur Gaumeisterschaft

FÜRTH - Die Bogenschützen Fürth waren Ausrichter der Bogen World-Archery (720-Runde) im Freien. Acht Vereine aus dem Schützengau Fürth schickten ihre Schützen zu dieser Gaumeisterschaft nach Oberfürberg.

Schützen aus acht Vereinen im Schützengau Fürth traten bei der Gaumeisterschaft in Oberfürberg an die Wartelinie, um ihre Pfeile ins Ziel zu bringen. © Foto: privat



Mit den Schießergebnissen der Gaumeisterschaft qualifizieren sich die Besten für die am Wochenende anstehende Bezirksmeisterschaft. Am folgenden Tag betrieben die Bogenschützen Fürth Eigenwerbung bei einem Tag der offenen Tür in ihrer Arena. Der jüngste Schnupperschütze war fünf Jahre alt, die ältesten Teilnehmer über 80.

Bogenreferent Jürgen Rögner, Gauschützenmeister Thomas Stelzig und die Vorsitzende der Bogenschützen Fürth, Christine Cainelli, zeichneten die erfolgreichsten Teilnehmer der Gaumeisterschaften aus.

Die Bestenliste

Recurvebogen Schüler/Jugendklassen/ Schüler C: Emil Jeske(mit 7 Jahren der jüngste Teilnehmer), SSG Dynamit Fürth; Schüler C weibl.:1. Aleyna Krammer, GS Boxdorf; Schüler A: weibl. 1. Jasmin Leikam, Bogenschützen Fürth; Schüler A ml: Leon Incerti, KPSG Zirndorf; Schüler B ml.: 1. Marven Bester, KPSG Zirndorf; Schüler B weibl.: 1. Emelie Merbach, BS Fürth; Jugendklasse weibl.: 1. Antonia Müller, KPSG Zirndorf; Jugendklasse: 1. Philipp Kronenberg, BS Fürth; Juniorenklasse: 1. Lisa Incerti, KPSG Zirndorf; Herrenklasse: 1. Jochen Schwertner, VfL Veitsbronn; Damenklasse: 1. Mandy Jeske, SSG Dynamit; Herren-Altersklasse: 1. Alexi Günther, KPSG Zirndorf; Blankbogen Damenklasse: 1. Maria Gerhart, BS Fürth; Blankbogen Herrenklasse: 1. Thilo Hergenröther, KPSG Zirndorf; 2. Stephan Wurzbacher, BS Fürth; Compoundbogen Herrenklasse: 1. Stylianos Karamanlis, KPSG Zirndorf; 2. Jan Rossenko, BS Fürth; Compoundbogen Altersklasse: 1. Uwe Schuster, VfL Veitsbronn; Compoundbogen Damen Altersklasse: 1. Birgit Gebhardt, KPSG Zirndorf; Mannschaftsergebnisse: Herrenklasse: 1. GS Boxdorf (Feller, Naumann, Tinz); Herren Altersklasse: 1. KPSG Zirndorf (Alexi, Beier, Klenk); Compound Herrenklasse: 1. KPSG Zirndorf (Staud, Beier, Karamanlis).

fn