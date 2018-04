Fürths Sorgenkind kann es noch! Bei seinem ersten Saisoneinsatz für die Kleeblatt-Profis sorgte Sercan Sararer mit seinem Anschlusstreffer noch einmal für Spannung. Für den einstigen Aufstiegshelden war das 1:2 gegen Regensburg der erste Torerfolg nach quälenden 524 Tagen. Da dem Kleeblatt jedoch keine zweite Bude gelingen wollte, kehrt die Abstiegsangst in den Ronhof zurück.

Zum dritten Mal in Folge endete die Saison der Thomas Sabo Ice Tigers im Halbfinale. Der Rückblick auf die Saison verrät aber: Mit dem, was Nürnbergs bissigste Tiger in der Saison 2017/18 aufs Eis gebracht haben, können Fans und Verantwortliche durchaus zufrieden sein.