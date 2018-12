Fürther Formationsclub tanzt durch die Epochen

Sechs Paare führen in Gewändern wahre Meisterwerke auf - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Nachbarstadt hat den 1. FCN – und Fürth den 1. FCF. Der hat zwar überhaupt nichts mit Fußball zu tun, ist aber auch ein Traditionsverein und feiert nächstes Jahr seinen 40. Geburtstag. Grund genug, dem ersten Formationsclub Fürth einen Besuch abzustatten.

Bis sich die Tanzpaare synchron bewegen, vergehen oft viele Wochen hartes Training im Übungsraum in Stadeln.



FÜRTH — Sie tanzen Mittelaltertänze, Menuette aus der Rokoko-Zeit, Charleston aus der Ära um 1920 oder Boogie-Woogie aus den 1950ern. Auch Standard- und Lateintänze gehören zum Programm des 1979 gegründeten 1. Formationsclub Fürth.

Die Gründungs- und Vorstandsmitglieder Robert Nicklas und Friedrich Schoder erinnern sich noch gerne an die Anfänge in einer bekannten Fürther Tanzschule. "Wir haben schon früher gern und viel getanzt und die legendären Übungspartys waren unsere Dating-Plattform", witzeln die inzwischen ergrauten Herren, in deren Leben Tanzen bis heute eine bedeutende Rolle spielt.

Die Themenvielfalt des 1. Formationsclubs Fürth kennt keine Grenzen. Ob Boogie Woogie als Matrose und in Petticoat . . .



Nicklas hat in besagter Tanzschule auch seine Frau Elisabeth, die ebenfalls FCF-Gründungsmitglied ist, kennen- und lieben gelernt. In der Regel treffen sich die sechs aktiven Tanzpaare im Alter zwischen 30 und 65 Jahren sonntags ab 18 Uhr in den Räumen der Tanzsportgemeinschaft Fürth in Stadeln, bei der die meisten Formationstänzer auch Mitglieder sind und von denen drei Paare – Robert und Elisabeth Nicklas, Norbert und Petra Wiedemann sowie Richard und Birgit Kaspar – regelmäßig bei Turnieren für die TSG starten.

Raimund und Astrid Heid, die ebenfalls im Vorstand mitarbeitet, tanzen nur in der Formation mit. Denn im Gegensatz zum Turniertanzen, bei dem meist gute Platzierungen oder Aufstiege in eine höhere Leistungsklasse im Vordergrund stehen, geht es beim Formationsclub nicht ganz so ernst zu: "Wir sind ein reiner Hobby-Spaß-Verein." Deshalb ist der FCF, der zum Kulturring D der Stadt Fürth sowie zum Forum Fürther Sport gehört, auch an kein strenges Wettkampf-Reglement gebunden.

. . . oder im barocken Gewand: Der Fundus an außergewöhnlichen Kostümen ist in 40 Jahren beträchtlich gewachsen. © Fotos: Barbara Warner, Gerhard Lamprecht, Jürgen Rauh/Zink



Als Rosenformation proben die vier Tanzpaare derzeit für die Jubiläumsveranstaltung im März. "Wir haben noch einiges zu tun", stellt der Trainer fest. Dabei hat er seine Tanzpaare genau im Blick und sieht, ob die Drehungen und Posen bei allen stimmen und damit auch das Gesamtbild der Formation.

Immer wieder werden der Einmarsch und die Schrittfolgen geübt, obwohl sie bereits sitzen. Richtig viel Arbeit ist die Feinabstimmung der Paare. "Wir müssen synchron sein, damit die Formation gut aussieht." Bei den Auftritten tragen die Tänzer dann auch die entsprechenden Kostüme und wirken dadurch noch eine Nummer professioneller.

Die edlen Fräcke, wallenden Gewänder oder luftigen Petticoats werden entweder bei einem Schneider in Auftrag gegeben oder im Internet gekauft. "Manchmal nehmen wir auch Kleider von der Stange und peppen sie auf", verrät Elisabeth Nicklas – und so wächst auch der Fundus an Kostümen aus allen Epochen von Jahr zu Jahr.

Sollten jetzt jemandem die Füße kitzeln – mittanzen ist laut Robert Nicklas gar nicht so schwer. "Auf ein F-Kurs-Tanzschulen-Niveau kann man gut aufbauen."

Zwww.formationsclubfuerth.de

SABINE BECK