Fürther Youngster Steininger glaubt an seine Chance

Stürmer will nach Zweitliga-Debüt den Durchbruch schaffen

FÜRTH - Vor vier Jahren kam Daniel Steininger aus Passau zur SpVgg Greuther Fürth. Nach Anlaufschwierigkeiten und einer Leihe nach Regensburg hat er sich in der U23 etabliert, nun debütierte Steininger auch in der ersten Mannschaft des Kleeblatts - und will weitere "super Erlebnisse".

Daniel Steininger legte sich bei seiner Premiere in der 2. Bundesliga ordentlich ins Zeug. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Kurz nach dem Abpfiff durfte sich Daniel Steininger erst einmal ein paar deutliche Worte anhören. Der Jungprofi des Kleeblatts nahm die Ansage aber ziemlich gelassen auf. Torwart Balazs Megyeri hatte gleich nach dem 1:1 bei Fortuna Düs­seldorf noch Redebedarf und wollte dem 21-Jährigen unbedingt mitteilen, warum er sich ein paar Minuten zuvor mächtig echauffiert hatte: Steininger sollte bei einem Freistoß für Düssel­dorf das kurze Eck abdecken, ließ sich dafür aber aus Megyeris Sicht etwas zu viel Zeit und rückte zudem nicht nahe genug an den Schützen heran. Nervosität, ein zu vernachlässigendes Anpassungsproblem, nichts Großes jedenfalls und allemal verständlich - schließlich feierte Steininger gerade seine Premiere in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. "Ein richtig geiles Gefühl", beschrieb er später die knapp zehn Minuten, in denen er erst­mals als Profi in Erscheinung trat. "Ein super Erlebnis, davon habe ich als Kind immer geträumt."

Irgendwie mutet es tatsächlich wie ein irrealer Zustand an, in dem sich der gebürtige Passauer gerade befin­det. Als er in der B-Jugend aus Deg­gendorf zum fränkischen Fußball-Zweitligisten kam, galt er als großes Versprechen für die Zukunft. Nicht umsonst wurde er etwas später, als er noch als A-Jugendlicher bei den Ama­teuren debütiert hatte, mit einem Vier­jahresvertrag im Profibereich ausge­stattet.

Ein ordentlicher Vertrauens­vorschuss einerseits, womöglich aber auch ein Hemmschuh, der auf das Talent zu viel Druck ausübte. Steinin­ger stagnierte jedenfalls, wurde 2014/15 an Jahn Regensburg aus­geliehen und sollte später verkauft werden. Er aber wollte unbedingt beim Kleeblatt bleiben - und glaubte an seine Chance.

Die ist in diesem Sommer immer näher gerückt. In der Vorbereitung hinterließ er bei Stefan Ruthenbeck bleibenden Eindruck, bei der "U23" trifft er in der Regionalliga jetzt regel­mäßig. "Da ist er fast unterfordert", meint der Trainer, der den Blond­schopf als schnellen Außenstürmer schätzt. "Wenn er sich so weiterentwi­ckelt, kann er ein guter Zweit­ligaspieler werden. Manchmal geht das ja schnell."

Florian Pöhlmann