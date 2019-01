Fußball-Profi an Bord: Flugzeug im Ärmelkanal vermisst

Maschine vom Typ PA-46 ist in der Nacht zum Dienstag vom Radar verschwunden - vor 38 Minuten

CARDIFF - Zwischen der französischen Nordküste und der walisischen Stadt Cardiff ist in der Nacht zum Dienstag ein einmotoriges Flugzeug vom Radar verschwunden. Nun suchen Boote nach der Maschine - in der laut Polizei auch der argentinische Fußballer Emiliano Sala an Bord war.

Emiliano Sala wechselte erst vergangene Woche vom FC Nantes zu Cardiff City. © Sebastien Salom Gomis/afp



Wie der walisische Ableger der BBC bestätigt, mache man sich beim Cardiff City FC bereits "ernsthafte Sorgen" um den Verbleib von Emiliano Sala. Der Argentinier war erst vor wenigen Tagen für eine Rekordsumme von rund 17 Millionen Euro vom französischen Erstligisten FC Nantes zum walisischen Klub gewechselt, der derzeit in der englischen Premier League spielt.

An Bord der Maschine vom Typ PA-46 seien Polizeiberichten zufolge zwei Personen gewesen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet auch der 28-jährige Argentinier Sala. Das Flugzeug hat den Flughafen von Nantes am Montagabend verlassen und verschwand rund 20 Kilometer nördlich der Insel Guernsey vom Radar. Suchboote seien bereits an der Stelle und auf der Suche nach der Maschine.

There are growing concerns over safety of Emiliano Sala after striker failed to report back to Cardiff City last night - emergency services in Channel Islands have reported a small plane travelling from Nantes to Cardiff has gone missing #SSN — Sky Sports News (@SkySportsNews) 22. Januar 2019

Emiliano Sala wurde beim französischen Traditionsklub Girondins Bordeaux zum Fußball-Profi und verbrachte seine gesamte Karriere in Frankreich, zuletzt kickte er für den FC Nantes. Erst am vergangenen Samstag verpflichteten die "Bluebirds" aus Cardiff den Angreifer, der beim abstiegsbedrohten Klub einen Vertrag bis 2022 unterzeichnete. Mit zwölf Treffern aus 19 Spielen hatte sich Sala zuvor auf die Einkaufsliste diverser finanzstarker Klubs geknipst.

Die Polizei von Guernsey teilte am Dienstagmittag auf Twitter mit, dass sie bereits eine Fläche von mehr als 2500 Quadratkilometern durchsucht habe - noch immer fehlt vom Flugzeug jede Spur. Medienberichten zufolge sei Sala noch einmal nach Nantes geflogen, um sich dort von seinen ehemaligen Mitspielern zu verabschieden.

11.45am update



So far over 1,000sq miles have been searched by a total of five aircraft and two lifeboats. It is being co-ordinated by the Joint Emergency Services Control Centre.



There has been no trace of the aircraft.



The search is continuing. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22. Januar 2019

Dieser Artikel wurde um 13.39 Uhr aktualisiert.

