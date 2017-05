Galaauftritt der Radballer in Stein

Mlady-Duo gewinnt vor eigenem Publikum alles - vor 36 Minuten

FÜRTH - Heimpremiere als Titelträger geglückt: Der erste Auftritt des RMC Lohengrin Stein als deutscher Radballmeister und WM-Bronzemedaillengewinner ist vor den eigenen Anhängern ohne Fehl und Tadel verlaufen.

Der Steiner Gerhard Mlady (Mitte ) erzielt in der Weihersberghalle ein Tor gegen Heiko Cordes (links) und Daniel Endrowait vom RC Iserlohn. © Foto: Wolfgang Zink



Der Steiner Gerhard Mlady (Mitte ) erzielt in der Weihersberghalle ein Tor gegen Heiko Cordes (links) und Daniel Endrowait vom RC Iserlohn. Foto: Foto: Wolfgang Zink



Bernd und Gerhard Mlady holten in der Sporthalle am Weihersberg das Optimum von zwölf Punkten und haben damit in der Bundesliga schon vor dem letzten Spieltag den Spitzenplatz so gut wie sicher.

Mit 47 Zählern liegen sie deutlich vor RV Obernfeld II (39) und Obernfeld I (34). Bereits ein Sieg in den letzten vier Bundesliga-Begegnungen am 17. Juni in Gärtringen reicht aus, um als Hauptrunden-Erster wichtige Punkte im Kampf um die Titelverteidigung und die erneute Qualifikation für die WM in Dornbirn/Österreich, die auf der Steiner Prioritätenliste in dieser Saison ganz oben steht, zu kassieren. Zwar sorgte der ungewohnte Termin an einem Sonntag und die sommerliche Hitze nur für geringes Zuschauer-Interesse, aber das Steiner Duo wurde im Nationaltrikot des BDR seiner Favoritenrolle vollauf gerecht und bekam für viele gelungene Kombinationen, sehenswerte Torschüsse und Abwehraktionen großen Beifall.

Den "miserablen Tag, wie er immer mal passieren kann" (Bernd Mlady) ausgerechnet bei der Europameisterschaft mit Platz sechs hatte das RMC-Team offensichtlich gut verdaut. Auch wenn die Siege nicht überbewertet werden dürfen, hatte es drei der vier Gegner mit konzentrierten Auftritten sicher im Griff: 4:1 hieß es gegen RVI Ailingen, 7:4 gegen RC Iserlohn, und zum Abschluss wurde den Fans gar ein 11:0-Schützenfest gegen den RSV Zscherben geboten.

Lediglich das junge Team des RSC Schiefbahn, das bisher als einer der Anwärter auf einen Platz unter den Top fünf enttäuschte, wehrte sich vehement gegen den Abstieg und brachte den Spitzenreiter ernsthaft in Bedrängnis. 0:2 lagen die Steiner zurück, der Treffer zum 4:3 fiel erst kurz vor Schluss. Damit dürften sie den Weg zurück in die Zweitklassigkeit des Gegners besiegelt haben.

Bundesliga-Tabelle: 1. RMC Stein I 18 Spiele/47 Punkte, 2. RV Obernfeld II 19/38, 3. RV Obernfeld I 18/34, 4. RV Gärtringen 18/32, 5. RVI Ailingen 19/28, 6. RSV Waldrems I 18/25, 7. RSV Waldrems II 19/25, 8. RC Iserlohn 19/24, 9. KSC Leipzig 18/24, 10. RSC Schiefbahn 18/15, 11. RSV Großkoschen 18(12, 12. RSV Zscherben 18/6.

Den Grundstein für ein Erfolgswochenende ohne Niederlage hatten am Tag zuvor in Wendlingen bereits Robert Mlady/Michael Birkner (Stein II) mit dem Optimum von vier Siegen in der 2. Bundesliga Süd gelegt. Nach 5:2 gegen RSV Kissing II, 5:2 gegen RSV Wendlingen II, 4:2 gegen Wendlingen I und 6:3 gegen Waldrems II hat sich das Duo mit 41 Punkten als Tabellenzweiter eine gute Ausgangsposition hinter Spitzenreiter RC Oberesslingen (43) und vor RSV Kissing I (37) verschafft.

Damit mischen sie am letzten Spieltag noch im Kampf um Platz eins mit, der die direkte Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur Bundesliga bedeuten würde.

"Nicht unmöglich" nennt Torwart Robert Mlady dieses Ziel, würde es den Steinern doch die Unwägbarkeiten einer zusätzlichen Qualifikationsrunde ersparen.

Allerdings: Oberesslingen und Kissing gehören noch zu den direkten Gegnern beim Spieltag am 24. Juni in Gärtringen.

WIELAND PETER