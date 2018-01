Die ersten Olympischen Winterspiele wussten gar nicht, dass sie Olympische Winterspiele sind. Die Internationale Wintersportwoche von Chamonix 1924 wurde erst nachträglich dazu befördert, vier Jahre später sah man in St. Moritz die eigentliche olympische Premiere in Eis und Schnee - mit nur 13 Goldmedaillengewinnern, sechs von ihnen kamen aus Norwegen. Bei den 33. Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) werden jetzt 102 Goldmedaillen vergeben, das ist ein neuer Rekord - aber noch lange nicht das Ende. © dpa