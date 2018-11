Derbyzeit! Die Thomas Sabo Ice Tigers sind am Freitag bei den Panthern aus Augsburg zu Gast. Das Jiranek-Team will nach den enttäuschenden Auftritten gegen Bremerhaven und Schwenningen nun beim Tabellenfünften punkten.

Souveräner Sieg im Testspiel! Am Samstag war der 1. FC Nürnberg in Schwaig zu Gast, um die Länderspielpause mit einem Test gegen den tschechischen Zweitligisten FK Usti nad Labem zu überbrücken. In der ersten Hälfte legten Ishak, Salli und Co. den Grundstein für einen souveränen 4:2-Erfolg. Wir haben die Bilder aus Schwaig!