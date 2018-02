Dank eines Treffers von Sebastian Ernst gewinnt das Kleeblatt die wichtige Partie gegen Eintracht Braunschweig mit 2:1. Wie die SpVgg Greuther Fürth die torchancenarme Partie für sich entschied - die Partie in Bildern!

Javier Pinola steht für Leistungsbereitschaft, Leidenschaft und Liebe zu seinem Verein. Zehn Jahre ging der Pokalsieger von 2007 mit dem FCN durch dick und dünn. Bis, ja bis ein trister Juni-Tag Gewissheit brachte. 2016 feierte Pino seine Rückkehr in die Nationalmannschaft, bei seinem Klub River Plate ist er eine der Säulen. Feliz cumpleaños, du Freund der Stadt!

Sieben Sportarten und 15 Disziplinen stehen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 an. Die 110 Sportler aus der Bundesrepublik haben also jede Menge Chancen, auf dem Treppchen zu landen. Hier finden Sie alle deutschen Medaillengewinner!