Zwei Sekunden fehlten einem spätestens nach der Pause wirklich griffigen HCE, um gegen gute Göppinger immerhin ein verdientes Unentschieden in den Spielbericht zu setzen. Doch das Schlusswort in der Arena hatten die Schwaben. Die Bilder zu einem bemerkenswerten Handballspiel gibt's hier!

Tapfer gekämpft und viel Positives mitgenommen: Die SpVgg Greuther Fürth testete in der Länderspielpause beim 3-Ligen-Cup. Ein "brutaler Mario Gomez" sorgte aber dafür, dass sich der VfB Stuttgart am Ende gegen das Kleeblatt durchsetzte. Hier kommen alle Bilder!

Die Ice Tigers scheinen angekommen im der Champions League Hockey (CHL). In ersten Spiel in der heimischen Arena schlug die Gaudet-Truppe den tschechischen Halbfinalisten Hradec Kralove. Dafür brauchte es aber die Overtime - und einen Chris Brown, der zubiss. Wir haben die Bilder!

Die Länderspielpause - sie hat auch Fürth erreicht. Am Freitag trat die deutsche U21-Nationalmannschaft am Ronhof gegen Mexiko an. Mit an Bord: Club-Allrounder Eduard Löwen. Hier kommen alle Bilder!