Gegen Iserlohn beginnt der Schlussspurt der Ice Tigers

Nürnbergs Eishockey-Team möchte heute seine Heimserie fortsetzen - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Die Eiszeit begann mit zwei Heimniederlagen. Und zwei Auswärtssiegen. Im Laufe der Saison war Nürnberg vorübergehend sogar das beste Auswärtsteam. Vor dem drittletzten Hauptrunden-Spiel gegen Iserlohn (Dienstag, 19.30 Uhr) hat sich die Statistik verkehrt.

Finale Turbulenzen: Für Rob Wilson und seine Mannschaft geht in die Endphase der Hauptrunde. © Sportfoto Zink / MaWi



Die Thomas Sabo Ice Tigers haben auswärts sechsmal hintereinander verloren, aber die jüngsten sechs Heimspiele allesamt gewonnen – momentan ist ihre Heimbilanz die beste der Liga. Mit Heimspielen gegen Iserlohn (Dienstag) und Bremerhaven (Freitag) sowie der Reise nach Schwenningen (Sonntag) schließt Nürnberg die Runde ab.

Danach ist es Platz eins, zwei, drei oder vier – möglich ist noch alles, die finalen Turbulenzen in der DEL haben die Spitze noch einmal aufgewirbelt. Aktuell stehen - nach zehn Siegen hintereinander - die Mannheimer Adler da, wo kurzzeitig Nürnberg stand, ganz oben, die Ice Tigers sind noch hinter die Kölner Haie auf Rang vier abgerutscht, fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Mannheim, vier Zähler liegt das auf einmal kriselnde Team aus München voraus.

Rang zwei: Das hatte Sportdirektor (und Interims-Co-Trainer) Martin Jiranek noch am Freitag gesagt, lautet das Ziel, noch ist es erreichbar - allerdings gaben beim 4:5 in Ingolstadt besonders die Defizite in der Defensivarbeit zu denken. Zu einem attraktiven Spiel trugen auch die Verlierer bei, was Effizienz ist, führten aber nur die Ingolstädter vor – dazu ermutigt von Nürnbergern, denen mit Milan Jurcina und Colten Teubert zwei etablierte Verteidiger verletzungsbedingt fehlen. Vielleicht auch darüber ging die Kompaktheit ein wenig verloren; der Gesamteindruck ist zwar nicht akut besorgniserregend, aber ein paar Details beschäftigen Trainer Rob Wilson schon.

Am Dienstag gegen Iserlohn - vor Jahresfrist Nürnbergs Gegner im Viertelfinale - soll die Heimserie halten. Die Sauerländer mit ihrem Rumpfkader laufen zum Abschluss einer im Grunde verpatzten Saison gerade zu später Hochform auf, am Sonntag überfuhren sie Titelverteidiger München mit 5:2. "Vielleicht die schönsten Wochen des Jahres", sagte Trainer Jari Pasanen, seien es, bloß kommt der Aufschwung leider zu spät für die Playoffs. Für die Ice Tigers hingegen sollen die schönsten Wochen des Jahres erst noch folgen.

hbö