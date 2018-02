Gegen Krefelds Resterampe: Ice Tigers fighten um Platz zwei

Im letzten Spiel vor der Olympia-Pause trifft Nürnberg auf dezimierte Pinguine - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Noch vier Spiele sind in dieser DEL-Hauptrunde zu absolvieren, nach der Partie der Ice Tigers in Krefeld am Freitag (19.30 Uhr, Ergebnis-Ticker auf nordbayern.de) ist aber erstmal lange Pause - in die das Wilson-Team möglichst mit drei weiteren Punkten gehen möchte.

Bilderstrecke zum Thema Bandencheck: Das ist für die Ice Tigers in Krefeld wichtig Die ganz heiße Phase der Saison beginnt zwar erst im März, im Kampf um Rang zwei in der DEL ist für die Thomas Sabo Ice Tigers aber jeder Punkt wichtig. Drei davon sollen es schon am Freitag bei den Pinguinen sein. NN-Sportredakteur Sebastian Böhm hat sich die Krefelder - oder das, was noch davon übrig ist - im neuesten Bandencheck einmal genauer angesehen.



nb