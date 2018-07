Gegner zu stark: Nürnberger Marterer verliert Wimbledon-Debüt

LONDON - Für Maximilian Marterer und Peter Gojowczyk ist das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon nach der ersten Runde beendet. French-Open-Achtelfinalist Marterer blieb am Dienstag bei seinem Wimbledon-Debüt gegen den an Position 27 gesetzten Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina chancenlos.

Am Ende hat es nicht gereicht: Der Nürnberger Maximilian Marterer hat sein Debüt bei Wimbledon verloren. © Friso Gentsch/dpa



Der Nürnberger verlor mit 3:6, 2:6, 4:6. Nach 1:33 Stunden musste sich der Linkshänder geschlagen geben. Der aufstrebende 23-Jährige hatte in diesem Jahr bei den Australian Open im Januar die dritte Runde und bei den French Open sogar die Runde der besten 16 erreicht.

Der Münchner Gojowczyk musste eine erwartbare Niederlage gegen den früheren US-Open-Sieger Juan Martin del Potro aus Argentinien hinnehmen und verpasste mit dem 3:6, 4:6, 3:6 das Erreichen der zweiten Runde. Damit sind vor den ersten Auftritten von Alexander Zverev und Angelique Kerber fünf von anfangs 15 deutschen Tennisprofis beim traditionsreichen Rasenturnier im Südwesten Londons ausgeschieden.

Fünffache Hoffnung

Nach dem erfolgreichen Eröffnungstag für den Deutschen Tennis Bund bestreiten am Mittwoch fünf deutsche Teilnehmer ihre Zweitrundenpartien. Darunter ist auch die Schwäbin Tatjana Maria nach ihrem Coup über die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina aus der Ukraine.

dpa