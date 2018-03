Geht doch! Die Schanzer siegen gegen Dresden

DÜSSELDORF - Düsseldorf zementierte am Freitag seine Tabellenführung, Kiel rückte dem Club mit einem Heimsieg auf die Pelle. Tags darauf spielte Regensburg bei Union remis. Am Sonntag glückte zuvor fünf Spiele sieglosen Ingolstädter wieder ein Dreier. Die Zebras kamen in Braunschweig der Aufstiegszone indes nicht näher.

Schanzer-Freude: Der FC Ingolstadt ist gegen Dresden in die Erfolgsspur zurückgekehrt. © dpa



FC Ingolstadt - Dynamo Dresden 4:2 (2:0)

Der FC Ingolstadt hat sich dank eines späten Sieges aus dem Tief befreit. Nach fünf Partien ohne Erfolg gewannen die Schanzer am Sonntag mit 4:2 gegen Dynamo Dresden und sprangen in der Tabelle auf den sechsten Platz. Matchwinner war Sonny Kittel, der drei Tore auflegte und das 3:2 (90.+1) selbst erzielte. Thomas Pledl (16. Minute) und Tobias Schröck (28.) hatten den Gastgebern die Pausenführung beschert.

Dann aber glichen Moussa Koné (58./Foulelfmeter) und Florian Ballas (79.) aus. Nach dem Treffer von Kittel sorgte der Ex-Nürnberger Almog Cohen (90.+4) vor 11.388 Zuschauern für den Schlusspunkt einer ereignisreichen Partie.

Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 3:2 (3:0)

Eintracht Braunschweig hat sich durch ein 3:2 (3:0) über den MSV Duisburg vorerst aus der Abstiegszone befreien können. Christoffer Nyman (18. Minute), Frederik Tingager (20.) und Suleiman Abdullahi (40.) waren am Sonntag vor 20.015 Zuschauern im Eintracht-Stadion für die Braunschweiger erfolgreich. Mit 36 Punkten sprangen die Niedersachsen in der Tabelle von Rang 15 auf Platz neun. Kevin Wolze (69.) per Freistoß und Gustav Valsvik per Eigentor (83.) verkürzten für den MSV. Die Duisburger sind nach der dritten Niederlage in Serie mit 37 Zählern Siebter.

Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 2:1 (1:0)

Holstein Kiel hat mit einem Heimsieg über den 1. FC Heidenheim Relegationsrang drei gefestigt. Kingsley Schindler (18. Minute/Foulelfmeter) und David Kinsombi (39. Minute) erzielten vor 10.278 Zuschauern im Holstein-Stadion die Tore für das Team von Trainer Markus Anfang, das vorerst bis auf einen Punkt an den FCN herangerückt ist. John Verhoek (82.) traf am Freitag für die Heidenheimer. Bei orkanartigen Böen und Schneetreiben stürmten die Kieler mit dem Wind im Rücken furios los und wurden mit zwei Toren belohnt. In der zweiten Halbzeit übernahmen die Heidenheimer ihrerseits vom Wind begünstigt die Initiative. Mehr als der Anschluss gelang den ersatzgeschwächten Gäste allerdings nicht mehr.

Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld 4:2 (1:1)

Fortuna Düsseldorf eilt dem Aufstieg in die Bundesliga entgegen. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel bezwang am Freitag Arminia Bielefeld mit 4:2 und festigte durch den dritten Sieg in Serie die Zweitliga-Tabellenführung. Vor 29.567 Zuschauern in der Esprit-Arena trat die Arminia mit Kampfgeist auf und war lange ebenbürtig. Julian Börner (25. Minute) und Tom Schütz (50.) brachten die Gäste zweimal in Führung. Für die Fortuna, die insbesondere im zweiten Abschnitt druckvoll auftrumpfte, trafen Rouwen Hennings (31.), Marcel Sobottka (57.), Adam Bodzek (68.) und Benito Raman (71.).

1. FC Union Berlin - SSV Jahn Regensburg: 2:2 (1:0)

Überraschungsaufsteiger SSV Jahn Regensburg hat sich beim enttäuschenden 1. FC Union Berlin einen Punkt in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpft. Der Ausgleich für die Gäste beim 2:2 (0:1) am Samstag fiel durch einen Foulelfmeter zwei Minuten vor Schluss. Die Berliner warten damit weiter auf den siebten Heimsieg. Auf dem neu verlegten Rasen hatten Union-Kapitän Felix Kroos (45.) und Philipp Hosiner (63.) vor 21.284 Zuschauern die sehenwerten Union-Tore gemacht. Marco Grüttner (59.) sorgte mit seinem elften Saisontreffer für das zwischenzeitliche 1:1. Marvin Knoll (88.) verwandelte kurz vor Schluss den Elfmeter für den Tabellenvierten.

1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli: 1:1 (0:0)

Der 1. FC Kaiserslautern hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Dämpfer erhalten. Das Tabellenschlusslicht kam am Samstag vor 32.243 Zuschauern nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den FC St. Pauli hinaus und bleibt damit vorerst fünf Zähler hinter dem Relegationsplatz. In einer durchwachsenen Partie sah FCK-Abwehrspieler Jan-Ingwer Callsen-Bracker wegen einer Notbremse an Sami Allagui in der 71. Minute die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Aziz Bouhaddouz (73.) zur Gäste-Führung. In Unterzahl rettete der eingewechselte Lukas Spalvis (84.) den Roten Teufeln mit seinem Ausgleichstreffer aber zumindest noch einen wichtigen Zähler.

SV Sandhausen - VfL Bochum: 2:3 (2:1)

Ein Dreierpack von Stürmer Lukas Hinterseer hat dem VfL Bochum beim 3:2 (1:2) gegen den SV Sandhausen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf ermöglicht und die Gastgeber um ein Ende ihrer Negativ-Serie gebracht. Trotz einer 2:0-Führung blieb der SVS auch im vierten Spiel in Serie ohne Sieg und droht in der Schlussphase der Saison doch wieder in den Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga zu rutschen. In einer abwechslungsreichen Partie traf Hinterseer am Samstag vor 6526 Zuschauern in der 26., 56. und 64. Minute für den VfL. Sandhausen war zuvor durch ein Hackentor von Manuel Stiefler (18.) und den Treffer von Rurik Gislason (24.) in Führung gegangen.

