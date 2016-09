Gelungener Auftakt für die Erlange Hockey-Damen

Aufsteiger Würzburg in der Schlussphase mit 1:0 geschlagen - vor 56 Minuten

ERLANGEN - Sieg für die Hockeyspielerinnen des Turnerbunds im ersten Spiel der Oberliga Bayern. Dort hatten es die Damen des TB mit dem Aufsteiger aus Würzburg zu tun.

Intensiver Kampf: Die Hockey-Damen des TB Erlangen gegen die Damen von HTC Würzburg. © F.: Sippel



Beide Mannschaften waren in der Anfangsphase darauf bedacht keine Fehler zu machen und den Gegner erst einmal abzutasten. Bei starkem Regen dauerte es bis zur elften Minute ehe sich die Erlangerinnen die erste Torchance erspielen konnten.

Nach einigen weiteren guten Schusskreisszenen, die jedes mal nur knapp das Tor verfehlten, bekamen die Spielerinnen um Kapitänin Anna Prieß immer mehr Sicherheit und bestimmten von da an die erste Halbzeit.

Der Aufsteiger aus Würzburg spielte zwar gut mit, doch die Abwehr des Turnerbund stand sicher und ließ nur zwei Chancen bis zur Halbzeitpause zu.

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit musste eine Erlanger Mittelfeldspielerin, nach einem Stockfaul nahe der Mittellinie eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe absitzen. Dies gab Würzburg die Möglichkeit Druck auf den Erlanger Kreis auszuüben. Zum Abschluss kamen die Würzburgerinnen aber nicht.

Mit Ablauf der Zeitstrafe erarbeitet sich die Spielerinnen des TB gleich mehrere gute Chancen, scheiterten jedoch immer wieder an der guten Würzburger Torhüterin.

In der 47. Minute gab es die erste Ecke für Erlangen. Die brachte aber nichts Zählbares. Die Damen des Turnerbund erspielte sich weitere Großchancen in der 53. und 55. Minute, doch der Ball wollte aber nicht ins gegnerische Tor.

Erst sieben Minuten vor Schluss gingen die TB-Mädels durch ein Tor von Cosima Schellenberger mit 1:0 in Führung. Die letzte Chance hatten dann aber die Würzburgerinnen mit einer kurzen Ecke. Noch einmal war der Sieg in Gefahr, doch es blieb beim 1:0. Ein gelungener Auftakt für die Spielerinnen des Turnerbund die nächstes Wochenende in München gegen die Damen von Wacker München antreten müssen.

en