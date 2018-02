Gelungenes Heimspiel: Boxer Awdijan siegt in Nürnberg

NÜRNBERG - Das vergangene Jahr war ein hartes für Wanik Awdijan: Verletzungen, Operationen - am Samstag endete diese Leidenszeit. Der 22-Jährige stieg bei seinem Heimspiel in der Arena Nürnberg in den Ring - und durfte sich am Ende gleich mehrfach freuen.

Volltreffer! Bei seinem Heimspiel in der Arena Nürnberg wusste Wanik Awdijan zu überzeugen: Direkt nach dem Fight liefen bereits die ersten Gespräche mit Sauerland bezüglich einer möglichen Zusammenarbeit. © Roland Fengler



Der Gegner hatte es durchaus in sich: Awdijan stieg gegen den 36-jährigen Florian Wildenhof in den Ring, der in der Branche unter Experten als erfahrener Boxer gilt. Der Nürnberger ging fokussiert in den Fight - und behielt die Oberhand. Am Ende stand im 24. Auftritt der 23. Sieg. Nicht nur wegen dieser Statistik wird Awdijan von Kennern eine erfolgreiche Zukunft vorausgesagt.

Trotz des Sieges lief nicht alles so, wie es sich das Awdijan-Lager sportlich vorgestellt hatte. Ohne Zweifel war der Sieg klar, weil der 22-Jährige die technisch besseren Anlagen hatte und diese auch gekonnt ausspielte, vor allem die dominierende Führhand sorgte für ordentlich Respekt beim Gegner. Wildenhof hingegen setzte eher auf eine Doppeldeckung. Bereits in der ersten Runde zog sich Awdijan einen Cut am linken Auge zu, der anschließend im Krankenhaus mit drei Stichen genäht werden musste.

In Runde zwei dann der nächste kleine Dämpfer: Eine Verletzung an der Schlaghand sorgte für zusätzliche Schmerzen. Er wollte mehr machen, aber es ging von da an einfach nicht mehr so richtig, gab Awdijan nach dem Fight zu Protokoll. Wohl mehr als nur ein Trost: Auch für die Ringrichter war die Angelegenheit deutlich: Zwei von drei sahen Awdijan klar vorne, einer wertete den Kampf unentschieden. Auch wenn die komplette Glanzvorstellung ausblieb - am Ende war es trotzdem ein mehr als erfolgreicher Abend aus Nürnberger Sicht.

Gespräche mit Sauerland laufen

Die vielleicht schönste Nachricht: Wie nach der Veranstaltung bekannt wurde, nahm der Boxstall Sauerland noch vor Ort Kontakt zu Awdijan auf. Dabei sei das Interesse klar signalisiert worden, die Gespräche liefen bereits und Sauerland wolle dem Nürnberger in Zukunft wohl den ein oder anderen Kampf anbieten. Unterschrieben sei hier aber noch nichts, hieß es aus dem Umfeld Awdijans dazu im Anschluss. Nach einem schweren Jahr 2017 nimmt der 22-Jährige somit mehr als nur eine gute Nachricht mit aus der Arena Nürnberg nach Hause.

