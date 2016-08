Genau beobachtet

ERLANGEN - Das Cricket Bundesligaspiel um die Deutsche Meisterschaft 2016 in Erlangen hat viel Lob der nationalen und internationalen Verbandsvertreter hervorgerufen. Auch wenn nicht der heimische Cricket Club sondern die SG Findorff letztlich den Titel einheimste.

Hochklassigen Sport boten die Teams (hier Bremen gegen Heimersheim) bei der Deutschen Cricket-Meisterschaft ihren Zuschauern. © Klaus-Dieter Schreiter



Den ganzen Tag lang kämpften die Teams in den Regnitzwiesen um die Deutsche Meisterschaft Um 18.45 Uhr war es endlich soweit: Ein letzter Schlag vom Batsman (Schläger) des SG Findorff führte zum Sieg gegen FC Türk Hattersheim (311 Runs = Punkte) und schließlich auch zur Meisterschaft — mit 317 Runs bei 48 Overs (ein Over sind 6 Würfe).

Knapp über 80 Zeugen dieses sportlichen Spektakels kamen aus allen Ecken der Welt: eine Gruppe aus Flüchtlingen mit Begleitern aus Erlangen, eine Gruppe aktiver Spieler aus Würzburg und Augsburg, Zuschauer aus der Nachbarschaft und die VIPs aus den Verbänden. Brian Fell, Präsident des Deutschen Cricket Bundes (DCB) und DCB-Geschäftsführer Brian Mantle ließen sich den Meisterkampf nicht entgehen. Ed Shuttelworth, der Geschäftsführer des International Cricket Council Europe kam sogar extra aus England angereist und auch Monika Loveday, Deutsche Nationalspielerin und Frauenbeauftragte im DCB sowie Norbert Schulz (SPD) waren unter den Zuschauern.

„Eine Siegermannschaft in einer so sportlichen und gegenüber ausländischen Mitmenschen so toleranten Stadt wie Erlangen küren zu dürfen, ist schon etwas Besonderes“, sagte Brian Mantle, der auch wieder einmal die Qualität des Pitches des Erlanger Vereins lobte. Er fand es aber sehr schade, dass er sein Lob auch diesmal nicht direkt an den Oberbürgermeister oder die Sportbürgermeisterin richten konnte. Lob gab es auch von Ed Shuttelworth und beiden Final-Mannschaften für die tolle Organisation und Hilfsbereitschaft aller ehrenamtlichen Helfer und Sponsoren, die für Abkühlung, Essen, Getränke und medizinische Versorgung gesorgt haben.

„Wir haben hier selten so eine große Begeisterung für unseren Sport gesehen, wie heute, und das trotz großer Hitze. Unter anderem auch von einigen aus unserer Nachbarschaft, was uns sehr gefreut hat“, sagte Wasif Abbas, der Vorsitzende des Erlanger Cricket Clubs und Cheftrainer des Erlanger Teams. „Es war uns eine Ehre dieses Finale auf unserem Pitch austragen zu dürfen, auch wenn wir dieses mal leider zu früh aus der Deutschen Meisterschaft ausgeschieden sind; aber wir konzentrieren uns jetzt auf den Klassenerhalt in der Bundesliga und auf die Chance den T 20-Pokalsieg und vielleicht sogar den DCB-Pokal nach Erlangen zu holen.“

