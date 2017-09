Generalprobe geglückt: Ice Tigers gewinnen in Bayreuth

BAYREUTH - Etwas weniger als eine Woche vor Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga ist die Generalprobe der Thomas Sabo Ice Tigers geglückt. Das Team von Rob Wilson entschied das Tiger-Duell in Oberfranken mit 6:3 für sich - auch, wenn die ein oder andere Stammkraft fehlte.

Zu Besuch in Oberfranken: Die Thomas Sabo Ice Tigers gewannen ihr Testspiel am Sonntagabend bei den Bayreuth Tigers komfortabel mit 6:3. © Sportfoto Zink / ThHa



Philippe Dupuis durfte zu Hause bleiben, weil er am Freitag zum zweiten Mal Vater geworden ist. Verteidiger Colten Teubert war nach seiner Rückenoperation sowieso kein Thema gewesen, ebenso wie von Abwehrkollege Patrick Köppchen, dessen Fehlzeit aufgrund seiner Gehirnerschütterung weiter offen ist. Auch die Absenz von Mittelstürmer David Steckel (Wadenprobleme) hatte Coach Rob Wilson schon vorzeitig angekündigt. Da dann auch noch Patrick Buzas wegen Rückenproblemen nicht spielen konnte, waren die Thomas Sabo Ice Tigers beim letzten Probelauf vor dem Start in die Deutsche Eishockey Liga am Freitag in Berlin ziemlich dezimiert. Für einen 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)-Sieg bei den Bayreuth Tigers aus der DEL2 reichte es aber noch.

Um ganz neue, bahnbrechende Schlüsse zu ziehen, würde dieses innerfränkische Duell zwischen den Kooperationspartnern Bayreuth und Nürnberg nicht taugen, das war schon vorher klar. Angesichts der Nürnberger Besetzung konnten sich die Ice Tigers aber auch nur schwer abschließend einspielen. Abwehrspieler Marcus Weber dürfte in der Punkterunde nicht oft mit Dane Fox und Brandon Segal stürmen. Auch die Kombinationen Leo Pföderl, Marco Pfleger und Valentin Busch sowie Eugen Alanov, Marius Möchel und Petr Pohl im Angriff dürften nur in allerhöchster Personalnot erneut gemeinsam aufs Eis gehen.

Was sich aus den Gegebenheiten entwickelte, war ein nett anzusehendes Spiel, das Nürnberg kontrollierte. Was sich aber auch in Bayreuth – und damit in der gesamten Vorbereitung – zeigte, waren die Probleme der Ice Tigers vor dem eigenen Tor. Mal fehlte die Zuordnung, mal die Entschlossenheit, mal auch die Konsequenz. Nürnberg ermöglichte Bayreuth immer wieder Chancen. Wie schon in Südtirol, Sheffield und auch beim heimischen Turnier hatte Nürnbergs Defensive reichlich Lücken. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Abwehrreihe vor den Nürnberger Keepern zwar weniger geprüft, doch der Zweitligist aus Oberfranken zeigte über 60 Minuten ein ums andere Mal, dass die Ice Tigers defensiv im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch zulegen müssen.

Offensiv machte dieses Mal Neuzugang Tom Gilbert auf sich aufmerksam. Zwei Treffer und eine Vorlage summierten sich zu drei Scorerpunkten. Daraus etwas für das Duell in Berlin abzuleiten, wäre allerdings vermessen, da die Begegnung in Bayreuth nicht mehr war als ein letztes Warmlaufen. Dupuis' Wochenende verlief insgesamt mit dem Familienzuwachs alles in allem höchstwahrscheinlich spannender.

Nürnberg: Jenike (28:33 Treutle) – Aronson, Festerling; Torp, Gilbert; Jurcina, Mebus – Reimer, Reinprecht, Ehliz; Pföderl, Pfleger, V. Busch; Alanov, Möchel, Pohl; Segal, Fox, Weber | Schiedsrichter: Aumüller/Hascher | Zuschauer: 2223 | Strafminuten: Bayreuth 6 – Nürnberg (Reinprecht, Ehliz 2) | Tore: 1:0 (02:56) Pesut, 1:1 (11:08) Segal (4-5), 1:2 (16:25) Pohl (Torp), 1:3 (25:14) Ehliz (Reinprecht/Reimer), 2:3 (28:33) S. Busch, 2:4 (31:23) Gilbert (Segal/Fox) (5-4), 2:5 (34:02) Segal (Fox/Gilbert), 2:6 (51:01) Gilbert (Pfleger/Reimer), 3:6 (52:04) Bartosch.

