Generalprobe in Bayreuth: Letztes Testspiel der Ice Tigers

DEL-Cracks beenden ihre Vorbereitung am Sonntag in Oberfranken - vor 2 Minuten

NÜRNBERG - Die Thomas Sabo Ice Tigers gehen mit großen Schritten auf die neue Saison zu. Schon am kommenden Freitag erwartet das Team von Rob Wilson den ersten Spieltag in der DEL - doch vorher geht's zur Generalprobe zu einem Zweitligisten.

Endspurt in der Vorbereitung für die Thomas Sabo Ice Tigers und ihren Head Coach Rob Wilson. © Sportfoto Zink / ThHa



Die meisten Eishockey-Profis sind froh, wenn die Saisonvorbereitung endlich zu Ende geht. Philippe Dupuis kann offensichtlich nicht genug davon bekommen. Alle bis auf einen seiner Kollegen sind bereits geduscht, da arbeitet der Franko-Kanadier noch immer mit Leo Pföderl an seinem Schlagschuss. "Aber Leo schlägt mich immer", sagt Dupuis, "dafür muss er die Pucks aufräumen. Aber ich mag die Vorbereitung. Da kann man etwas länger an seinen Schwächen arbeiten."

In den Testspielen offenbarte Dupuis eine bislang selbst ihm unbekannte Schwäche. Der Mittelstürmer sammelte fleißig Punkte, obwohl er ständig auf der Strafbank saß. "Meine Lunte war wohl etwas kurz. Das war keine Absicht. Vielleicht haben mich auch nur meine Gegner so genervt. Ich neige dazu, mich frustrieren zu lassen. Da bin ich nicht der Einzige in unserer Mannschaft. Aber wenn es ernst wird, dann sollten wir uns wieder im Griff haben." Der Ernstfall tritt am kommenden Freitag (19.30 Uhr) in Berlin ein. Die Eisbären sind, vom EV Zug im ersten Vorbereitungsspiel abgesehen, der erste wirkliche Test für die Ice Tigers. Am Sonntag (18 Uhr) schließen sie die Vorbereitung beim Kooperationspartner in Bayreuth ab.

Drei Ausfälle für die Generalprobe

Rob Wilson wird dann auf Dupuis verzichten. Der selbst ernannte Hitzkopf wird seiner Frau bei der Geburt des zweiten Kindes beistehen. Ansonsten muss der Cheftrainer weiterhin auf Mittelstürmer Dave Steckel (Muskelverletzung in der Wade) und Verteidiger Patrick Köppchen (Gehirnerschütterung) verzichten.

"Patrick fühlt sich wieder sehr viel besser. Es ist wohl doch nicht so schlimm, wie es zunächst ausgesehen hat. Aber erst wenn er nächste Woche wieder anfängt, individuell zu trainieren, können wir vielleicht abschätzen, wann er wieder spielen kann. Wir werden uns da auf unseren Arzt verlassen. Der macht einen großartigen Job." Allein vom Namen her hätte man dafür ohnehin keinen besseren Mann finden können. Der Teamarzt der Ice Tigers heißt Dr. Thomas Hirn.

