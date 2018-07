Genie oder Wahnsinn: Irre Schauspiel-Quote um Neymar

Superstar aus Brasilien fällt immer wieder mit unfairem Verhalten auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Selten lagen Genie und Wahnsinn wohl so nah beieinander wie bei Neymar: Der Superstar aus Brasilien ist einer der aktuell besten Kicker dder Welt. Und trotzdem schafft es der teuerste Spieler der Welt immer wieder, sogar die eigenen Fans in Brasilien auf die Palme zu bringen. Eine irre Quote dürfte erneut für Kopfschütteln bis an den Zuckerhut sorgen.

Am Ball ein Genie, am Boden der Albtraum für jeden Gegner: Superstar Neymar krümmt sich nach einem vermeintlich leichten Foul gegen Mexiko am Boden. © Andre Penner/AP/dpa



Satte 222 Millionen Euro legte PSG einst für den damaligen Barca-Star auf den Tisch - absoluter Weltrekord, nie haben zwei Beine im Fußball mehr gekostet. Sogar der Eiffelturm leuchtete, als Neymar in Paris der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde - mehr geht nicht! Ballzauberer, unglaubliche Technik und eiskalte Tormaschine - der 26-Jährige dribbelte sich in den letzten Jahren an die absolute Weltspitze. Weltstar ohne Allüren? Geht nicht - dachte sich wohl auch der Junge, der einst beim FC Santos das Fußballspielen erlernte. Und so fällt Neymar (leider) auch immer wieder negativ auf, wenn er sich auf dem Boden dreht und wälzt, als wäre er vom Blitz getroffen.

Neymar wird gefoult, Sekunden später ist ein lauter Schrei zu hören und der Stürmer sinkt dramatisch zu Boden - auch das sind Szenen, die Fußball-Fans auf der ganzen Welt gewohnt sind, wenn sie Neymar am Ball bewundern. Selbst in der Heimat hat der Ex-Barca-Star die eigenen Fans schon gegen sich aufgebracht. So gab ein Wirt jüngst bekannt, dass er jedes Mal eine Runde Schnaps ausgeben werde, wenn Neymar mal wieder etwas übertrieben erst gen Himmel und dann gen Rasen abheben werde - es wurde ein teurer Abend.

14 Minuten, die oscarverdächtig sind

Dass diese Vorwürfe nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, belegt jetzt der französische Rundfunksender RTS: Auswertungen ergaben, dass Neymar bei der aktuellen Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bislang satte 14 Minuten am Boden lag. Im letzten Spiel gegen Mexiko waren es alleine über fünf Minuten - was neben den Fans am Zuckerhut auch den Gegner fast auf die Palme brachte. Zur Vollständigkeit sei gesagt: Kein anderer Spieler wurde bei dem Turnier häufiger gefoult. Am Freitag trifft Neymar mit Brasilien im Viertelfinale auf Belgien. Nicht nur der Wirt aus Brasilien wird erneut ganz genau hinsehen, wie viele Minuten der zukünftige Schützling von Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel diesmal auf die Uhr packt...

