Ginzcek schockt Frankfurt - Werner wirbelt Gladbach weg

FRANKFURT - Doppelpack-Serientäter Timo Werner hat RB Leipzig gegen Gladbach auf Rang drei der Bundesliga geschossen. Am Abend kassierten davor wettbewerbsübergreifend fünf Spiele siegreiche Frankfurter gegen Wolfsburg eine Niederlage.

Hört mal zu! Daniel Ginczek erzielte in Frankfurt das Wolfsburger 2:0. Foto: AFP / DANIEL ROLAND



Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 1:2 (0:1)

Eintracht Frankfurt hat den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der Bundesliga verpasst. Der DFB-Pokalsieger unterlag dem VfL Wolfsburg am Sonntagabend in eigener Arena vor 47.000 Zuschauern mit 1:2. Admir Mehmedi in der 31. Minute und Daniel Ginczek (68.) trafen zum verdienten Sieg für die Niedersachsen, die sich mit 18 Punkten auf Rang acht verbesserten. Das Anschlusstor von Luka Jovic in der 87. Minute kam für die Frankfurter zu spät. Die Hessen, die letztmals am 26. September beim 1:3 in Mönchengladbach verloren hatten, rutschten mit 23 Zählern auf Platz fünf ab.

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 2:0 (2:0)

RB Leipzig hat das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0 für sich entschieden. Die Sachsen liegen dank des Heimsiegs nur noch einen Punkt hinter den zweitplatzierten Gladbachern. Mann des Tages war Fußball-Nationalspieler Timo Werner. Der 22-Jährige erzielte in der 3. Minute und der Nachspielzeit der erste Hälfte die beiden Treffer für die Gastgeber. Die Leipziger beendeten damit auch ihre kleine Ergebniskrise von zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen. Die Gladbacher haben nach der dritten Saison-Niederlage nun schon sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund.

