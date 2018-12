Gladbach blickt auf Platz zwei - 96 will am Club vorbei

Fohlen setzen auf ihre starke Heimbilanz - Hannover muss im Keller punkten

MAINZ - Bereits ein Remis gegen Stuttgart reicht Dieter Heckings heimstarken Gladbachern, um im Bundesliga-Tableau wieder an den Bayern vorbeizuziehen. Zuvor sind abstiegsbedrohte Hannoveraner in Mainz am Ball.

Mit einem Sieg gegen die Schwaben könnte Gladbachs Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund auf sieben Zähler reduziert werden. Mit dem möglichen saisonübergreifend zehnten Heimerfolg in Serie würde zudem die Klub-Bestmarke eingestellt. Stuttgart will nach zwei Siegen aus drei Spielen den zuletzt gezeigten Aufwärtstrend fortsetzen.

Für Hannover 96 geht es in der anderen Sonntagspartie des 14. Spieltages beim FSV Mainz 05 um dringend notwendige Punkte im Abstiegskampf. Mit einem Sieg würden die Niedersachsen die Abstiegsränge möglicherweise verlassen. "Ich bin dafür verantwortlich, wie wir spielen, wie erfolgreich wir sind, wie sich einzelne Spieler entwickeln. Das ist bisher im Einzelnen gelungen, aber nicht in der Gesamtheit", beschrieb Trainer André Breitenreiter die Lage bei 96.

dpa